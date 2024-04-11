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Утильсбор может спровоцировать спрос казахстанских авто в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Утильсбор может спровоцировать спрос казахстанских авто в России
Фото: Kazinform
С 1 апреля этого года в России вступили в силу новые правила утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физическими и юридическими лицами из стран Евразийского экономического союза. Прогнозами изменений на автомобильных рынках Казахстана и России в беседе с собственным корреспондентом Kazinform поделился российский автоэксперт, член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

В соответствии с принятым правительством России постановлением, в случае если автомобиль был ввезен в страны-партнера ЕАЭС из третьих государств и растаможен там по стоимости ниже, чем если бы все процедуры происходили на территории РФ, то при его ввозе в Россию и последующей постановкой на учет собственнику придется уплатить повышенный утилизационный сбор, в который войдут все недоплаченные налоги.

- Налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами, - говорится в сообщении в Telegram-канала правительства РФ.


Считается, что это позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили из стран ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в РФ и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме.

По словам российского автоэксперта, члена общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, принятием этого постановления правительство России делает попытку навести порядок в сфере импорта автомобилей и прикрыть лазейку, по которой возили автотранспорт, растаможенный на граждан стран ЕАЭС, в основном из Кыргызстана.

- По итогам прошлого года Кыргызстан стал поставщиком номер два на российском рынке автомобилей, на первом – Китай. Российские импортеры первоначально ввозили автомашины в Кыргызстан, где занижали стоимость автомобилей. Поэтому постановление было направлено на то, чтобы люди не обходили существующие правила. Это право государства. Наши государства зорко следят за тем, чтобы доходная часть бюджета пополнялась, - сказал Игорь Моржаретто.


По оценкам эксперта, новое постановление вызовет заметное подорожание автомобилей в России, но оно коснется не более двух процентов от всего российского рынка, так как новведения касаются автомашин, ввозимых в Россию по параллельному импорту, объем которого также не велик – порядка 5-6%.

Игорь Моржаретто считает, что на этом фоне россияне вновь поедут за покупкой автомобилей в страны-партнеры ЕАЭС.

- В Казахстане многие мировые производители ставят свои сборочные производства, т.е. они рассчитывают не только на рынок республики, но и на то, что они разойдутся на огромном рынке России. Поэтому россияне поедут, конечно, за новыми автомобилями. В первую очередь, за теми, которые произведены на территории Казахстана, ведь тут есть большая ниша производимых автомобилей, которых в России просто нет - те же самые бюджетные модели Hyundai и Kia. Ну и, конечно, есть и другие серьезные штучные вещи, привезенные с третьих стран, за которыми поедут наши покупатели, - заключил он.



Источник: inform.kz
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