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Регионы с самым высоким уровнем смертности назвали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Регионы с самым высоким уровнем смертности назвали в Казахстане
Фото из открытых источников
Стало известно, в каких регионах зафиксировали самый высокий уровень смертности в 2023 году. Данные предоставили в Бюро национальной статистики, подробнее - на Tengri Life.

В 2023 году скончалось 130 686 человек, из них - 71 439 мужчин, 59 247 женщин. Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,11 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,03 на 1000 населения) и Костанайской областях (10,07 на 1000 населения).


"Это связано с возрастной структурой населения этих областей", - говорится в сообщении бюро.


Уточняется, что основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения – 22 процента, новообразования – 10,5 процента, болезни органов дыхания – 9,9 процента, несчастные случаи, отравления и травмы – 8,4 процента и болезни органов пищеварения – 8,1 процента.

Как известно, общий коэффициент смертности – показатель, определяющий интенсивность смертности населения. Представляет собой отношение общего числа умерших в течение периода к средней численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения.


Источник: tengrinews.kz
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