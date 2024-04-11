90% экономически активных казахстанцев имеют кредиты – эксперт

"Если в этих же данных рассмотреть структуру займов, то получается, что более 29% граждан брали займы не более чем на 500 тыс. тенге, и в совокупном объеме ссудного портфеля физлиц они занимают всего 1,7%. При этом 5% казахстанцев имеют обязательстве в сумме свыше 10 млн тенге, а в объеме крупных кредитов приближается к половине – 42,3%", – отметила спикер в ходе конференции "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдарындағы Сollection".

"Ссуды размером менее 300 тыс. тенге, скорее всего, были выданы на потребительские цели. Однозначно в данной группе находятся рассрочки, которые являются беспроцентными, и при должной дисциплине заемщика они не должны вызвать осложнений с погашением", – объяснила Усенбекова.

"С учетом того, что нормы где-то отложены, думаю, что реальные результаты мы, скорее всего, увидим минимум через один-два года, как только начнутся процедуры. К примеру, те же самые по урегулированию задолженности. К этому моменту уже можно будет судить объективно, будет больше информации", – считает она.