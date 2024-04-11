Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 485.74 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

90% экономически активных казахстанцев имеют кредиты – эксперт

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 18:07
90% экономически активных казахстанцев имеют кредиты – эксперт
фото: lsm.kz
Более 90% экономически активного населения страны имеют кредиты. Такие данные привела директор по защите прав потребителей Ассоциации финансистов Казахстана Лаззат Усенбекова, передает LS.

Усенбекова высказала обеспокоенность по поводу высокого уровня проникновения займов. По ее подсчетам, 91% экономически активных казахстанцев имеет обязательства перед кредитными организациями.

"Если в этих же данных рассмотреть структуру займов, то получается, что более 29% граждан брали займы не более чем на 500 тыс. тенге, и в совокупном объеме ссудного портфеля физлиц они занимают всего 1,7%. При этом 5% казахстанцев имеют обязательстве в сумме свыше 10 млн тенге, а в объеме крупных кредитов приближается к половине – 42,3%", – отметила спикер в ходе конференции "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдарындағы Сollection".


В то же время представительница АФК пояснила, что займы на большую сумму не вызывают обеспокоенности, поскольку перед их оформлением клиентов проверяли на платежеспособность, коэффициент их долговой нагрузки и прочее.

"Ссуды размером менее 300 тыс. тенге, скорее всего, были выданы на потребительские цели. Однозначно в данной группе находятся рассрочки, которые являются беспроцентными, и при должной дисциплине заемщика они не должны вызвать осложнений с погашением", – объяснила Усенбекова.


Также в своем выступлении она напомнила о необходимости и дальше проводить работу по повышению финграмотности населения и их финответственности.

В свою очередь депутат мажилиса Татьяна Савельева оценила эффективность поправок, которые предусмотрены в законопроекте по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Напомним, в настоящее время документ находится на рассмотрении сената.

"С учетом того, что нормы где-то отложены, думаю, что реальные результаты мы, скорее всего, увидим минимум через один-два года, как только начнутся процедуры. К примеру, те же самые по урегулированию задолженности. К этому моменту уже можно будет судить объективно, будет больше информации", – считает она.


Напомним, что в вышеуказанном проекте закона для реализации прав заемщиков на урегулирование проблемных займов вводится запрет на продажу ссуд физлиц коллекторским агентствам до истечения 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении соответствующих процедур, которые обеспечивают взаимоприемлемые для сторон условия, при которых казахстанец может погашать долг по кредиту, включая полную отмену штрафов, пени и комиссий.

Вместе с тем в стране хотят ввести двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам, чтобы банки и МФО самостоятельно проводили работу по урегулированию задолженности населения. Кроме того, коллекторов хотят обязать проводить процедуры урегулирования задолженности по купленным займам казахстанцев.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика