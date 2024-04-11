90% экономически активных казахстанцев имеют кредиты – эксперт

Более 90% экономически активного населения страны имеют кредиты. Такие данные привела директор по защите прав потребителей Ассоциации финансистов Казахстана Лаззат Усенбекова, передает LS
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Усенбекова высказала обеспокоенность по поводу высокого уровня проникновения займов. По ее подсчетам, 91% экономически активных казахстанцев имеет обязательства перед кредитными организациями.
"Если в этих же данных рассмотреть структуру займов, то получается, что более 29% граждан брали займы не более чем на 500 тыс. тенге, и в совокупном объеме ссудного портфеля физлиц они занимают всего 1,7%. При этом 5% казахстанцев имеют обязательстве в сумме свыше 10 млн тенге, а в объеме крупных кредитов приближается к половине – 42,3%", – отметила спикер в ходе конференции "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдарындағы Сollection".
В то же время представительница АФК пояснила, что займы на большую сумму не вызывают обеспокоенности, поскольку перед их оформлением клиентов проверяли на платежеспособность, коэффициент их долговой нагрузки и прочее.
"Ссуды размером менее 300 тыс. тенге, скорее всего, были выданы на потребительские цели. Однозначно в данной группе находятся рассрочки, которые являются беспроцентными, и при должной дисциплине заемщика они не должны вызвать осложнений с погашением", – объяснила Усенбекова.
Также в своем выступлении она напомнила о необходимости и дальше проводить работу по повышению финграмотности населения и их финответственности.
В свою очередь депутат мажилиса Татьяна Савельева оценила эффективность поправок, которые предусмотрены в законопроекте по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Напомним, в настоящее время документ находится на рассмотрении сената.
"С учетом того, что нормы где-то отложены, думаю, что реальные результаты мы, скорее всего, увидим минимум через один-два года, как только начнутся процедуры. К примеру, те же самые по урегулированию задолженности. К этому моменту уже можно будет судить объективно, будет больше информации", – считает она.
Напомним, что в вышеуказанном проекте закона для реализации прав заемщиков на урегулирование проблемных займов вводится запрет на продажу ссуд физлиц коллекторским агентствам до истечения 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении соответствующих процедур, которые обеспечивают взаимоприемлемые для сторон условия, при которых казахстанец может погашать долг по кредиту, включая полную отмену штрафов, пени и комиссий.
Вместе с тем в стране хотят ввести двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам, чтобы банки и МФО самостоятельно проводили работу по урегулированию задолженности населения. Кроме того, коллекторов хотят обязать проводить процедуры урегулирования задолженности по купленным займам казахстанцев.
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