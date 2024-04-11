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Полный возврат денег за авиабилеты могут получить казахстанцы

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Полный возврат денег за авиабилеты могут получить казахстанцы
Фото из открытых источников
В связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями и паводковой ситуацией в ряде регионов страны авиакомпания Air Astana приняла ряд мер, передает Tengri Travel.

С начала весны паводки серьезно затронули несколько регионов, включая Атырау, Актобе и Уральск. В связи с этим Air Astana объявила о полном возврате средств по всем рейсам в/из этих городов, запланированным до 21 апреля включительно.


Для дополнительного удобства пассажиров компания также предоставляет возможность перебронирования купленных билетов до 15 мая включительно, без взимания штрафов за перебронирование.


Отметим, что авиаперевозчик запустил 14 дополнительных рейсов из Атырау, увеличив провозную емкость более чем на 2500 посадочных мест, чтобы пострадавшие сумели срочно вылететь в случае необходимости.


Источник: tengritravel.kz
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