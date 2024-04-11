Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.41 KZT
  • €1 = 481.05 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Qiwi рассказал, что будет с деньгами казахстанцев после ликвидации российского Киви банка

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 21:34
Qiwi рассказал, что будет с деньгами казахстанцев после ликвидации российского Киви банка
Фото из открытых источников
Qiwi Kazakhstan в ответ на запрос «Курсива» рассказал, как отразится ликвидация российского Киви банка на казахстанской структуре и ее клиентах. Компания обратится к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) России, чтобы вернуть средства казахстанцам.

Арбитражный суд Москвы ликвидировал Киви банк, перед этим в феврале его лишили лицензии. Это произошло из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма. Также кредитная организация нарушала правила банковской деятельности. После отзыва лицензии с проблемами столкнулись и держатели QIWI-кошельков в Казахстане, они не могли вывести свои средства.


Компания отметила, что ликвидация российского Киви банка никак не скажется на казахстанских клиентах. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC.

«Все сервисы Qiwi Kazakhstan работают в штатном режиме и даже добавляются новые. После ликвидации банка все его денежные обязательства перейдут к АСВ России, которое по мере поступлений требований кредиторов будет их исполнять», – отметили в пресс-службе Qiwi Kazakhstan.


В компании рассказали, что обратились в АСВ России, чтобы помочь пользователям из Казахстана вернуть деньги, оставшиеся на заблокированных кошельках с балансом в рублях, долларах и евро в Киви банке. Компания также предложила, чтобы АСВ встал вместо казахстанских клиентов в очередь кредиторов банка, заключив с гражданами Казахстана договор переуступки прав требования к банку.

Qiwi Kazakhstan объясняет, что процесс согласования займет некоторое время «в силу специфичности требований законодательства» Казахстана и России. В случае положительного решения компания сможет начать выплаты денег казахстанским пользователям.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика