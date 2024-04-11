Qiwi рассказал, что будет с деньгами казахстанцев после ликвидации российского Киви банка

Арбитражный суд Москвы ликвидировал Киви банк, перед этим в феврале его лишили лицензии. Это произошло из-за обвинений в том, что через банк проводят платежи для отмывания денег и финансирования терроризма. Также кредитная организация нарушала правила банковской деятельности. После отзыва лицензии с проблемами столкнулись и держатели QIWI-кошельков в Казахстане, они не могли вывести свои средства.

«Все сервисы Qiwi Kazakhstan работают в штатном режиме и даже добавляются новые. После ликвидации банка все его денежные обязательства перейдут к АСВ России, которое по мере поступлений требований кредиторов будет их исполнять», – отметили в пресс-службе Qiwi Kazakhstan.

Qiwi Kazakhstan объясняет, что процесс согласования займет некоторое время «в силу специфичности требований законодательства» Казахстана и России. В случае положительного решения компания сможет начать выплаты денег казахстанским пользователям.

Qiwi Kazakhstan в ответ на запрос «Курсива» рассказал, как отразится ликвидация российского Киви банка на казахстанской структуре и ее клиентах. Компания обратится к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) России, чтобы вернуть средства казахстанцам.Компания отметила, что ликвидация российского Киви банка никак не скажется на казахстанских клиентах. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC.В компании рассказали, что обратились в АСВ России, чтобы помочь пользователям из Казахстана вернуть деньги, оставшиеся на заблокированных кошельках с балансом в рублях, долларах и евро в Киви банке. Компания также предложила, чтобы АСВ встал вместо казахстанских клиентов в очередь кредиторов банка, заключив с гражданами Казахстана договор переуступки прав требования к банку.