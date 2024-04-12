В ответе на наш официальный запрос в Министерстве финансов сообщили, что количество должников, кому выставлен запрет на выезд из Казахстана, - 534 374 человека. Общая сумма задолженности - 16,3 миллиарда тенге, в том числе задолженность по налогу на имущество – 1,4 миллиарда тенге и налогу на транспортные средства – 14,9 миллиарда тенге.

В автоматизированной информационной системе исполнительного производства зафиксирован индивидуальный предприниматель с максимальной суммой долга в 261 миллиард 16 миллионов 504 тысячи 272 тенге, которому был выставлен запрет на выезд.

"В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, налоговой задолженности в размере более 1 МРП (3692 тенге в 2024 году - прим.), по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица по форме, установленной уполномоченным органом, и не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения направляет физическому лицу", - отметили в Минфине.

"Данное постановление санкционируется судом и после направляется для исполнения в Пограничную службу Комитета национальной безопасности посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства в информационную систему "Беркут" КНБ", - говорится в ответе на запрос.

Проблемы с долгами могут иметь серьезные последствия для граждан, и одним из них является ограничение свободы передвижения. Сколько казахстанцев не могут выехать за границу из‑за долгов, в материале Tengri Travel.Мы также обратились в Республиканскую палату частных судебных исполнителей, где нам рассказали о динамике числа казахстанцев, которые не смогли выехать за границу из‑за долгов за последние 3 года.- в 2023 году - 569 826 должников;- в 2022 году - 521 574 должника;- в 2021 году - 455 514 должников.В целом по состоянию на момент подготовки статьи в системе значатся 1 014 927 действующих ограничений на выезд.Однако в ведомстве нам сообщили, что количество выставленных ограничений по годам некорректно сравнивать, поскольку каждый день ограничения накладываются и снимаются.В Минфине отметили, что до передачи данных о наличии задолженности по налогам для временного ограничения выезда должников проводится определенная работа с оповещением о наличии такой задолженности.Сперва налоговые органы не позднее 20 рабочих дней со дня образования налоговой задолженности направляют налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления о задолженности физических лиц.При этом согласно Налоговому кодексу, уведомление считается врученным налогоплательщику (налоговому агенту) в определенных случаях: по почте заказным письмом и электронным способом в веб-приложение (кабинет налогоплательщика) или специальное мобильное приложение, а также в кабинет пользователя на веб-портале "Электронного правительства".При непогашении задолженности налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня вручения такого налогового приказа направляет его уже в соответствующие органы юстиции по территориальности либо региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Это блокировка банковского счета, арест имущества, временное ограничение выезда и так далее.Одной из причин наложения временных ограничений на выезд физических лиц является в том числе несвоевременная уплата налогов на имущество и транспортные средства.Фото Tengrinews.kz/Турар КазангаповКакие виды долгов являются наиболее распространенными среди казахстанцев, препятствующими их выезду за границуСогласно закону, судебный исполнитель обязан временно ограничить выезд из Казахстана в случаях неисполнения должником:- более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей;- требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую 40 МРП, установленную на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.Если у казахстанцев есть задолженность по кредитам, штрафы, налоги, коммунальные услуги на сумму более 40 МРП, судебный исполнитель после истечения 5 рабочих дней со дня надлежащего извещения должника о применении временного ограничения выносит постановление о временном ограничении на выезд из страны.В данной системе в отношении граждан автоматически в электронном формате налагаются и снимаются временные ограничения запрета на выезд из Казахстана.Согласно закону, снятие временного ограничения на выезд физического лица, руководителя юридического лица, являющегося должником из Казахстана, производится в течение одного рабочего дня в случаях:- прекращения исполнительного производства по основаниям, предусмотренным статьей 47 настоящего закона "Об исполнительном производстве";- отсутствия задолженности по исполнительным производствам о периодических взысканиях;- возвращения исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа, выдавшего документ;- заявления взыскателя, за исключением взысканий в пользу государства;- смены руководителя юридического лица, являющегося должником, за исключением случаев, когда руководитель является единственным учредителем (участником) юридического лица;- отмены постановления судебного исполнителя о возбуждении исполнительного производства.Снятие временного ограничения на выезд производится в случаях прекращения исполнительного производства и отсутствия задолженности по ним. При предъявлении должником подтверждающего документа об исполнении судебного акта судебный исполнитель формирует в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства (АИС ОИП) постановление об отмене ограничения на выезд и направляет информацию для снятия запрета в ЕИС "Беркут" в автоматическом режиме, и вся процедура занимает несколько минут.Если должник не выполняет требование исполнительного документа, то ЧСИ, согласно закону, сначала налагает ограничительные и принудительные меры (арест имущества, его принудительное изъятие и реализация, запрет совершать определенные действия, привлечение к административной и уголовной ответственности и другие).В этой связи любую задолженность (кредит по займу, штрафы, алименты и так далее) нужно погашать своевременно, чтобы избежать неблагоприятных последствий.Вместе с тем в целях исключения негативных последствий и обеспечения благополучного вылета за пределы страны рекомендуем должникам заблаговременно проверять отсутствие задолженности по исполнительным производствам и наличие/отсутствие выставленных временных ограничений на выезд за пределы Казахстана на сайте www.adilet.gov.kz.Кроме того, для удобства граждан имеется внедренный функционал по автоматическому снятию мер обеспечения и временного ограничения на выезд с помощью оплаты задолженностей через кассовые службы "Казпочты"и KaspiBank в аэропортах. Также оплату можно произвести и онлайн с помощью мобильных приложений post.kz и kaspi.kz (смартфоны).Простыми словами, если гражданин, уже находясь в аэропорту, обнаружит задолженность и выставленное ограничение на выезд, то, не обращаясь к судебному исполнителю, оплату своей задолженности сможет произвести через терминалы, которые стоят в аэропортах или онлайн по мобильному телефону в приложении kaspi.kz. В этом случае временное ограничение на выезд снимется автоматически.