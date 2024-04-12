Проблемы с долгами могут иметь серьезные последствия для граждан, и одним из них является ограничение свободы передвижения. Сколько казахстанцев не могут выехать за границу из‑за долгов, в материале Tengri Travel.
В ответе на наш официальный запрос в Министерстве финансов сообщили, что количество должников, кому выставлен запрет на выезд из Казахстана, - 534 374 человека. Общая сумма задолженности - 16,3 миллиарда тенге, в том числе задолженность по налогу на имущество – 1,4 миллиарда тенге и налогу на транспортные средства – 14,9 миллиарда тенге.
Мы также обратились в Республиканскую палату частных судебных исполнителей, где нам рассказали о динамике числа казахстанцев, которые не смогли выехать за границу из‑за долгов за последние 3 года.Картина выглядит таким образом:
- в 2023 году - 569 826 должников;
- в 2022 году - 521 574 должника;
- в 2021 году - 455 514 должников.
В целом по состоянию на момент подготовки статьи в системе значатся 1 014 927 действующих ограничений на выезд.
Однако в ведомстве нам сообщили, что количество выставленных ограничений по годам некорректно сравнивать, поскольку каждый день ограничения накладываются и снимаются.Максимальная сумма долгов, при которой казахстанец пытался выехать за границу
В автоматизированной информационной системе исполнительного производства зафиксирован индивидуальный предприниматель с максимальной суммой долга в 261 миллиард 16 миллионов 504 тысячи 272 тенге, которому был выставлен запрет на выезд.Как вводят ограничения на выезд в Казахстане
В Минфине отметили, что до передачи данных о наличии задолженности по налогам для временного ограничения выезда должников проводится определенная работа с оповещением о наличии такой задолженности.
Сперва налоговые органы не позднее 20 рабочих дней со дня образования налоговой задолженности направляют налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления о задолженности физических лиц.
При этом согласно Налоговому кодексу, уведомление считается врученным налогоплательщику (налоговому агенту) в определенных случаях: по почте заказным письмом и электронным способом в веб-приложение (кабинет налогоплательщика) или специальное мобильное приложение, а также в кабинет пользователя на веб-портале "Электронного правительства".
"В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, налоговой задолженности в размере более 1 МРП (3692 тенге в 2024 году - прим.), по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица по форме, установленной уполномоченным органом, и не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения направляет физическому лицу", - отметили в Минфине.
При непогашении задолженности налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня вручения такого налогового приказа направляет его уже в соответствующие органы юстиции по территориальности либо региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Это блокировка банковского счета, арест имущества, временное ограничение выезда и так далее.
Одной из причин наложения временных ограничений на выезд физических лиц является в том числе несвоевременная уплата налогов на имущество и транспортные средства.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Какие виды долгов являются наиболее распространенными среди казахстанцев, препятствующими их выезду за границу
Согласно закону, судебный исполнитель обязан временно ограничить выезд из Казахстана в случаях неисполнения должником:
- более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей;
- требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую 40 МРП, установленную на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Если у казахстанцев есть задолженность по кредитам, штрафы, налоги, коммунальные услуги на сумму более 40 МРП, судебный исполнитель после истечения 5 рабочих дней со дня надлежащего извещения должника о применении временного ограничения выносит постановление о временном ограничении на выезд из страны.
"Данное постановление санкционируется судом и после направляется для исполнения в Пограничную службу Комитета национальной безопасности посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства в информационную систему "Беркут" КНБ", - говорится в ответе на запрос.
В данной системе в отношении граждан автоматически в электронном формате налагаются и снимаются временные ограничения запрета на выезд из Казахстана.Как снять временное ограничение на выезд
Согласно закону, снятие временного ограничения на выезд физического лица, руководителя юридического лица, являющегося должником из Казахстана, производится в течение одного рабочего дня в случаях:
- прекращения исполнительного производства по основаниям, предусмотренным статьей 47 настоящего закона "Об исполнительном производстве";
- отсутствия задолженности по исполнительным производствам о периодических взысканиях;
- возвращения исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа, выдавшего документ;
- заявления взыскателя, за исключением взысканий в пользу государства;
- смены руководителя юридического лица, являющегося должником, за исключением случаев, когда руководитель является единственным учредителем (участником) юридического лица;
- отмены постановления судебного исполнителя о возбуждении исполнительного производства.
Снятие временного ограничения на выезд производится в случаях прекращения исполнительного производства и отсутствия задолженности по ним. При предъявлении должником подтверждающего документа об исполнении судебного акта судебный исполнитель формирует в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства (АИС ОИП) постановление об отмене ограничения на выезд и направляет информацию для снятия запрета в ЕИС "Беркут" в автоматическом режиме, и вся процедура занимает несколько минут.Какие последствия могут возникнуть для казахстанцев, не имеющих возможности покинуть страну из-за долгов
Если должник не выполняет требование исполнительного документа, то ЧСИ, согласно закону, сначала налагает ограничительные и принудительные меры (арест имущества, его принудительное изъятие и реализация, запрет совершать определенные действия, привлечение к административной и уголовной ответственности и другие).
В этой связи любую задолженность (кредит по займу, штрафы, алименты и так далее) нужно погашать своевременно, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
Вместе с тем в целях исключения негативных последствий и обеспечения благополучного вылета за пределы страны рекомендуем должникам заблаговременно проверять отсутствие задолженности по исполнительным производствам и наличие/отсутствие выставленных временных ограничений на выезд за пределы Казахстана на сайте www.adilet.gov.kz.
Кроме того, для удобства граждан имеется внедренный функционал по автоматическому снятию мер обеспечения и временного ограничения на выезд с помощью оплаты задолженностей через кассовые службы "Казпочты"и KaspiBank в аэропортах. Также оплату можно произвести и онлайн с помощью мобильных приложений post.kz и kaspi.kz (смартфоны).
Простыми словами, если гражданин, уже находясь в аэропорту, обнаружит задолженность и выставленное ограничение на выезд, то, не обращаясь к судебному исполнителю, оплату своей задолженности сможет произвести через терминалы, которые стоят в аэропортах или онлайн по мобильному телефону в приложении kaspi.kz. В этом случае временное ограничение на выезд снимется автоматически.
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