В России поставили под сомнение гражданство Елены Рыбакиной

"В последнее время многие российские спортсмены меняют гражданство, чтобы выступать на международных турнирах. Лично я к этому отношусь плохо, но разве они перестают после этого быть российскими спортсменами?

Вот вам пример: Елена Рыбакина, наша теннисистка, родилась в Москве, но в июле 2022-го перешла в сборную Казахстана и через месяц выиграла Уимблдон. Дальше что? Весь мир знает, кто она. Спасибо Казахстану, что приняли нашу теннисистку, но она была, есть и будет русской спортсменкой. У нее этого не отнять.

Поэтому ехать на Олимпиаду надо, и неважно, в каком статусе: под нейтральным флагом или под флагом другой страны. Российские спортсмены в глазах всего мира остаются российскими", - приводит слова Камельзона "Рваная Бутса".

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал о своем отношении к участию россиян в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, передает Tengri Sport.Также специалист вспомнил перешедшую под флаг Казахстана Елену Рыбакину и высказался о ее гражданстве.Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российских спортсменов допустили до соревнований под нейтральным флагом, но при этом им запретили участвовать в церемонии открытия.