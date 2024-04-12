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В России поставили под сомнение гражданство Елены Рыбакиной

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 09:03
В России поставили под сомнение гражданство Елены Рыбакиной
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал о своем отношении к участию россиян в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, передает Tengri Sport.

Также специалист вспомнил перешедшую под флаг Казахстана Елену Рыбакину и высказался о ее гражданстве.

"В последнее время многие российские спортсмены меняют гражданство, чтобы выступать на международных турнирах. Лично я к этому отношусь плохо, но разве они перестают после этого быть российскими спортсменами?


Вот вам пример: Елена Рыбакина, наша теннисистка, родилась в Москве, но в июле 2022-го перешла в сборную Казахстана и через месяц выиграла Уимблдон. Дальше что? Весь мир знает, кто она. Спасибо Казахстану, что приняли нашу теннисистку, но она была, есть и будет русской спортсменкой. У нее этого не отнять.


Поэтому ехать на Олимпиаду надо, и неважно, в каком статусе: под нейтральным флагом или под флагом другой страны. Российские спортсмены в глазах всего мира остаются российскими", - приводит слова Камельзона "Рваная Бутса".


Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российских спортсменов допустили до соревнований под нейтральным флагом, но при этом им запретили участвовать в церемонии открытия.


Источник: tengrisport.kz
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