Казахстанец лишился свободы из-за покупки на 2 млрд тенге

"23 сентября 2023 года подсудимый незаконно приобрел 782 рога животного семейства полорогих рода сайги вида Saiga tatarica на сумму свыше 2 млрд тенге. После чего незаконно их перевез в город Аксу Павлодарской области и хранил в гараже, где впоследствии они были изъяты сотрудниками полиции", - установил суд.

"Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям и за его совершение законом предусмотрено только лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - отметили в суде.

С учетом положительных характеристик по месту жительства и отсутствия отягчающих вину обстоятельств подсудимому назначили 7 лет лишения свободы. Также его лишили права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.

"В доход государства взыскан имущественный вред в сумме 2 023 425 000 тенге и государственная пошлина в размере 60 702 750 тенге", - сообщили в суде.

Житель Павлодарской области приобрел рога сайги на сумму свыше 2 млрд тенге. За эту незаконную покупку ему назначили 7 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенные с причинением особо крупного ущерба (п.2 ч.3 ст.339 УК), рассматривалось Аксуским городским судом Павлодарской области.Вина в совершении преступления доказывалась показаниями подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, заключением экспертизы и другими исследованными в суде доказательствами.Прокурор просил за содеянное назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет, а представитель потерпевшего РГУ "Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" просил назначить наказание на усмотрение суда.Подсудимый свою вину признал.Приговор в законную силу пока не вступил.Отметим, что по п.2 ч.3 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. При обыске в его гараже обнаружили 8 ящиков, в которых хранились рога краснокнижного животного на сумму порядка 2 млрд тенге. Был назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая.