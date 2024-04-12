В Казахстане построят новую модель экономики

"Перед правительством стоит задача построения новой модели экономики, ядром которой должны стать устойчивые цепочки добавленной стоимости. Большой потенциал в этом направлении имеется в нефтесервисной и нефтехимической отраслях (производство пластика, углеродных нанотрубок, карбонового волокна, графена)", – пояснил глава государства.

"При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны", – сообщил Токаев.

"При этом нельзя забывать, что богатство наших недр по-прежнему остается одной из основ экономического роста страны. Поэтому надо внедрять передовые технологии в сферу добычи природных ресурсов, в том числе углеводородов и редкоземельных металлов. Нужно повышать результативность поисково-разведочных работ и открывать новые месторождения. Для этого требуются качественные сдвиги в развитии геологической науки. В целом вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов", – высказался Токаев.

"Для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан и запущен в нашей стране. Создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта. На базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения нашего цифрового суверенитета, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка", – высказался Токаев.

"В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. Поручаю утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта", – заметил он.

"В плачевном положении находится институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее", – поручил президент.

"Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать", – высказался президент.

"Среди выпускников программы зарубежных стажировок на докторантов приходится только 1,6%. Это очень низкий показатель. Правительству нужно проработать конкретные меры для устранения этого дисбаланса", – пояснил он.

"Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта", – пояснил он.

"В перспективе необходимо проработать вопрос создания атласа региональной экономики, отражающего специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача – превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ", – заметил президент.

"Такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь неуместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы", – высказался глава государства.

"Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. Убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки", – пояснил президент.

"Хочу прямо сказать: в стране немало насущных проблем. Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в различных областях на протяжении многих лет. Однако впереди нас ждет только один путь – мы непременно должны решить эти проблемы. Это требование времени, это требование народа", – заверил Токаев.

"Ликвидация последствий аварии – это только один из этапов работы. Самое главное – в регионах, где произошло бедствие, начнутся ремонтно-восстановительные работы. Это очень важная задача. Впереди нас ждет большая работа", – заключил глава государства.