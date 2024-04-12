В Казахстане построят новую модель экономики

В Казахстане будет построена новая модель экономики, ядром которой станут устойчивые цепочки добавленной стоимости. Такую задачу перед правительством поставил президент Касым-Жомарт Токаев, передает LS
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В ходе своего выступления на заседании Нацсовета по науке и технологиям он отметил, что, несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился.
"Перед правительством стоит задача построения новой модели экономики, ядром которой должны стать устойчивые цепочки добавленной стоимости. Большой потенциал в этом направлении имеется в нефтесервисной и нефтехимической отраслях (производство пластика, углеродных нанотрубок, карбонового волокна, графена)", – пояснил глава государства.
Токаев напомнил, что на первом заседании совета уже поручал правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки с концентрацией ресурсов исследовательских институтов и университетов. По словам президента, научные проекты должны учитывать стратегические цели развития страны и потребности экономики. Для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты исследований.
Особое значение, по мнению главы государства, имеет коммерциализация научных разработок. К примеру, исследования ученых можно задействовать для снижения издержек в сфере ЖКХ и внедрения ресурсосберегающих технологий, а также в ремонте и строительстве дорог с учетом особенностей климата. Активное развитие должна получить "наука простых вещей". Для этого необходимо выстроить эффективные механизмы взаимодействия научного сообщества и бизнеса.
"При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны", – сообщил Токаев.
По словам президента, правительству следует продолжить стимулирование бизнеса посредством предоставления налоговых льгот и инвестиционных преференций за затраты на науку.
Помимо этого, Токаев высказался о необходимости декарбонизации экономики, где потребуются собственные научные разработки, учитывающие специфику страны.
"При этом нельзя забывать, что богатство наших недр по-прежнему остается одной из основ экономического роста страны. Поэтому надо внедрять передовые технологии в сферу добычи природных ресурсов, в том числе углеводородов и редкоземельных металлов. Нужно повышать результативность поисково-разведочных работ и открывать новые месторождения. Для этого требуются качественные сдвиги в развитии геологической науки. В целом вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов", – высказался Токаев.
В очередной раз президент указал на необходимость обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что в Казахстане он применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование. Для дальнейшего развития требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развитие искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс. Отдельное внимание, по словам главы государства, следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере.
"Для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан и запущен в нашей стране. Создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта. На базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения нашего цифрового суверенитета, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка", – высказался Токаев.
Президент обратил внимание на дефицит специалистов в области ИИ и поручил решить проблему как можно скорее. По мнению главы государства, комплексное развитие данной сферы должно быть отдельным приоритетом правительства.
"В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. Поручаю утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта", – заметил он.
Говоря о роли науки в прогнозировании природных катастроф, Токаев сообщил, что принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением.
"В плачевном положении находится институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее", – поручил президент.
Затронув тему кадрового потенциала, Токаев заявил о необходимости усилить подготовку специалистов.
"Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать", – высказался президент.
Он добавил, что нужно предоставить возможность казахстанским ученым проходить стажировку за рубежом по программам постдокторантуры. При этом важно, чтобы они были обеспечены достойной стипендией и могли полноценно сфокусироваться на исследованиях.
"Среди выпускников программы зарубежных стажировок на докторантов приходится только 1,6%. Это очень низкий показатель. Правительству нужно проработать конкретные меры для устранения этого дисбаланса", – пояснил он.
По мнению Токаева, подготовкой PhD должны заниматься учебные заведения, обладающие большим научным потенциалом и способные проводить глубокие исследования.
Кроме того, следует проработать и внедрить механизм подготовки индустриального PhD совместно с крупными производственными компаниями.
"Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта", – пояснил он.
Токаев также высказался о необходимости создания передовых инженерных школ на базе региональных вузов.
"В перспективе необходимо проработать вопрос создания атласа региональной экономики, отражающего специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача – превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ", – заметил президент.
Токаев поддержал предложение возвращать в Казахстан ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах. Для этого, по его словам, государство будет точечно поддерживать таких специалистов в организационном и финансовом планах.
"Такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь неуместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы", – высказался глава государства.
Токаев напомнил, что высокообразованные люди часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт.
"Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. Убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки", – пояснил президент.
Глава государства добавил, что страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис. Он отметил, что за счет науки можно повысить качество жизни казахстанцев и обеспечить им светлое будущее.
"Хочу прямо сказать: в стране немало насущных проблем. Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в различных областях на протяжении многих лет. Однако впереди нас ждет только один путь – мы непременно должны решить эти проблемы. Это требование времени, это требование народа", – заверил Токаев.
Президент отметил, что в последние годы Казахстан переживает немало трудностей. При этом, по словам главы государства, госаппарат, столкнувшись с трудностями, накопил большой опыт и стал сильнее. Токаев поблагодарил народ и обещал, что страна обязательно преодолеет нынешние трудности. Со стороны правительства для этого будут предприняты все необходимые меры.
"Ликвидация последствий аварии – это только один из этапов работы. Самое главное – в регионах, где произошло бедствие, начнутся ремонтно-восстановительные работы. Это очень важная задача. Впереди нас ждет большая работа", – заключил глава государства.
Между тем в прошлом году было принято решение о выделении 625 млрд тенге на развитие науки в течение трех лет. В дальнейшем, по словам президента, государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки.