Как будет работать единый QR-код для всех банков в Казахстане

"В интервью агентству Bloomberg вы рассказали о том, что Нацбанк работает над внедрением единого QR, чтобы ослабить монопольное положение крупных банков. Действительно ли это делалось для этого? Как быстро единый QR позволит изменить ситуацию на банковском рынке? И когда это произойдет?" - спросили журналисты у главы Нацбанка на брифинге.

"Мы работаем в этом направлении. Назвать его единым QR или QR разных банков, которые взаимочитаемые и ваимопринимаемые, можно по-разному, это техническая сторона вопроса. Для простоты можно назвать его единым QR. Идея в том, чтобы Национальная платежная корпорация - это 100-процентная "дочка" Нацбанка - создала систему, когда выпускаемые отдельными банками QR-коды были взимочитаемые", - ответил Сулейменов.

"Халыковским" QR невозможно рассчитаться по терминалу Kaspi и наоборот. Я думаю, это не совсем удобно для потребителей, для банков тоже, потому что часть транзакций уходит. Потому что, вместо того чтобы платить по QR, человек в итоге платит кешем. Поэтому да, такую работу мы делаем, мы создаем национальную систему единого QR", - пояснил он.

"Да, у нас два банка занимают около 80 процентов этого рынка, но это не хорошо и не плохо, это просто сложившаяся ситуация. И хотел бы подчеркнуть, что мы хотим создать ситуацию, когда транзакции проходят безбарьерно. И два этих банка, и их руководство активно работают с нами, то есть нет никакой конфронтации, что мы хотим ослабить, а они сопротивляются, такого нет. Я хотел бы это четко донести - банки активно работают, они понимают эту полезность для системы и для всех потребителей, и понимают определенную экономическую выгоду для себя. То есть если ты расширяешь рынок, то ты получаешь больше транзакций", - поделился мнением глава Нацбанка.

"Заведем туда определенное количество банков, проведем тестовую работу. С начала следующего года, думаю, что мы проведем это в полноценном формате, реализуем и туда зайдут все банки без исключения, потому что это полезно и выгодно", - сказал Сулейменов.

"Сами QR коды они будут генерироваться также банками. Для простоты примера: это такие островки, между которыми мы должны проложить мост. Вся персональная информации, то есть, кто эту транзакцию инициировал в какой банк, в какой точке, в каком pos-терминале, что у него на счету, как его зовут - сохраняется в банке равно как и сейчас. Единственное, что мы обеспечим - между этими банками QR взаимочитаем и можем воспользоваться на практике. Мы будем видеть обезличенные транзакции, неперсонифицированные, что конкретно платит какой конкретно человек Нурлан, Тимур, Акылжан - это будут видеть сами банки и,естественно, вы как клиенты", - разъяснил он.

На вопрос о том, кто и как будет обеспечивать сохранность данных, Сулейменов ответил: "Здесь вопроса, связанного с персональной информацией и с ее защитой - нет".

Как будет работать платежная система c единым QR-кодом для всех банков в Казахстане. Подробности озвучил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.В качестве примера глава Нацбанка республики привел случай оплаты с помощью QR в магазине, когда людям приходится выбирать, как они будут расплачиваться - Halyk или Kaspi.Что касается интервью агентству Bloomberg, Сулейменов отметил, что в материале не совсем точно была передана мысль о монополии.Говоря о сроках запуска платежной системы c единым QR, спикер сообщил, что проект будет внедрен в пилотном режиме до конца года. По ожиданиям, полноценно система начнет работать с начала 2025 года.Корреспондент Tengrinews.kz также уточнила у главы Нацбанка, будет ли государство видеть все платежные операции казахстанцев.