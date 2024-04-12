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На покупку облигаций банков потратят 500 млрд тенге пенсионных денег

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 17:41
На покупку облигаций банков потратят 500 млрд тенге пенсионных денег
фото: lsm.kz
Национальный банк намерен использовать пенсионные накопления казахстанцев для кредитования предпринимателей, передает LS.

Согласно документу об управлении активами ЕНПФ, в текущем году главный банк страны планирует вложить до 500 млрд тенге пенсионных денег в облигации БВУ. Данное решение принято в целях повысить выдачу займов бизнесу.


При этом средства будут инвестировать в фининституты, которые отвечают определенным требованиям. В их числе:

- минимальный кредитный рейтинг банка не ниже "В";
- размер собственного капитала не менее 60 млрд тенге;
- не допускается выдача ссуд на цели пополнения оборотных средств и на рефинансирование действующих кредитов;
- не допускается кредитование оптовой и розничной торговли, жилищного строительства, операций с жилой и коммерческой недвижимостью (купля/продажа, аренда), кредитование физлиц (ипотека, потребительское кредитование), финансовой деятельности (включая деятельность дочерних организаций по управлению стрессовыми активами и микрофинансовых организаций), консультационных услуг, деятельности торгово-развлекательных центров;
- кредитование бизнеса через выпуск облигаций по рыночной доходности со сроком обращения не более семи лет.

Вместе с тем в 2024 году Нацбанк продолжит работу по повышению эффективности управления пенсионными активами, в том числе за счет повышения заинтересованности вкладчиков в передаче своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям.

Ранее LS писал, что в стране используют 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений казахстанцев на проекты. Известно, что они будут инвестированы на рыночных условиях и возвратной основе в долгосрочные крупные проекты. Средства будут реализованы путем выпуска облигаций нацхолдинга "Байтерек" и госфонда "Самрук-Қазына", которые выкупит ЕНПФ.

Напомним, в прошлом году данную идею озвучила глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Тогда она говорила о необходимости предоставить доступ к длинному фондированию со стороны БВУ.


Источник: lsm.kz
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