На покупку облигаций банков потратят 500 млрд тенге пенсионных денег

Согласно документу об управлении активами ЕНПФ, в текущем году главный банк страны планирует вложить до 500 млрд тенге пенсионных денег в облигации БВУ. Данное решение принято в целях повысить выдачу займов бизнесу.

Национальный банк намерен использовать пенсионные накопления казахстанцев для кредитования предпринимателей, передает LS При этом средства будут инвестировать в фининституты, которые отвечают определенным требованиям. В их числе:- минимальный кредитный рейтинг банка не ниже "В";- размер собственного капитала не менее 60 млрд тенге;- не допускается выдача ссуд на цели пополнения оборотных средств и на рефинансирование действующих кредитов;- не допускается кредитование оптовой и розничной торговли, жилищного строительства, операций с жилой и коммерческой недвижимостью (купля/продажа, аренда), кредитование физлиц (ипотека, потребительское кредитование), финансовой деятельности (включая деятельность дочерних организаций по управлению стрессовыми активами и микрофинансовых организаций), консультационных услуг, деятельности торгово-развлекательных центров;- кредитование бизнеса через выпуск облигаций по рыночной доходности со сроком обращения не более семи лет.Вместе с тем в 2024 году Нацбанк продолжит работу по повышению эффективности управления пенсионными активами, в том числе за счет повышения заинтересованности вкладчиков в передаче своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям.Ранее LS писал, что в стране используют 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений казахстанцев на проекты. Известно, что они будут инвестированы на рыночных условиях и возвратной основе в долгосрочные крупные проекты. Средства будут реализованы путем выпуска облигаций нацхолдинга "Байтерек" и госфонда "Самрук-Қазына", которые выкупит ЕНПФ.Напомним, в прошлом году данную идею озвучила глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Тогда она говорила о необходимости предоставить доступ к длинному фондированию со стороны БВУ.