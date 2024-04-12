Будут ли в Казахстане наказывать за превышение средней скорости движения и насколько это законно

"Измерение средней скорости на определенном участке дороги автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах".

"Превышение максимальной скорости движения ТС определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения ТС сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами".

"Средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного ТС, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено".

"Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях".

"Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние ТС и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения".

"Средняя скорость будет высчитываться… только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены".

В Казахстане вновь вернулись к мысли наказывать водителей за превышение средней скорости движения. Идея высказывалась и раньше, но до воплощения не доходило из-за несоответствия букве и духу закона. Теперь эта новелла обсуждается в Мажилисе. Насколько мера оправданна, разбирался Zakon.kz.Сейчас в законодательстве РК, как и во многих странах, нет даже такого понятия, как средняя скорость движения на автодорогах. Разумеется, нет и юридической ответственности, определяемой посредством ее вычисления. Однако есть и государства, где иной порядок.Так говорят инициаторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", который рассматривается сейчас в Мажилисе Парламента РК. Этими примерами, собственно, и оправдывается целесообразность меры.Новелла заключается в том, что в длинный список того, что запрещается делать водителю, добавляют уточнение. А именно, в текст, где говорится, что нельзя "превышать максимальную скорость, установленную в законном порядке", добавляется фраза следующего содержания:Дополнение вносится в пп. 16) пункта 4 статьи 54 "Закона о дорожном движении", а затем, очевидно, поправку надо будет ожидать и в пункте 76 Правил дорожного движения.То есть привлекать к ответственности будут, как и прежде, за превышение максимальной скорости, а вот определять, что превышение было, собираются, помимо непосредственной фиксации, еще и путем вычисления средней скорости. А уже затем штрафовать (или лишать прав) в зависимости от размера превышения в соответствии с пунктами статьи 592 КоАП.Что ж, разбираемся в деталях. С целью новеллы все понятно – она очевидно благая: снижение аварийности. Вопрос в том, будет ли норма "работать" и не нарушаются ли при этом как права отдельных лиц, так и вообще дух права. Ведь не случайно вокруг "средней скорости" сломано столько копий, и эта научная фикция так и не переместилась из законов физики в законы юридические (во многих государствах).Средства видеофиксации скорости появились достаточно давно. Тогда же возник и соблазн повесить на столб не одну камеру, а хотя бы две: на въезде на некий участок дороги и на выезде. А заодно ввести в законодательство понятие средней скорости, как это делается нынешними поправками (пп. 57) в статью 1 Закона РК "О дорожном движении"):Вроде ничего сложного, элементарные основы физики. И хотя, повторимся, средняя скорость – это фикция (в реальности движение неравномерно), ничто и раньше не мешало, казалось бы, перенести эту фикцию в главу 10 ПДД и статью 592 КоАП и штрафовать лихачей за превышение арифметически высчитываемой величины.У правонарушения должны быть четко определенные, конкретные время и место. Превышение максимальной скорости путем вычисления средней скорости таких координат не имеет. В самом деле, в какой момент времени и, главное, в каком месте водитель превысил скорость, если речь идет о протяженном отрезке из пункта А. в пункт Б.? Неясно.А это имеет принципиально важное значение. Кому будет территориально подсудно правонарушение, если участок дороги проходит через несколько административных единиц? Между тем, согласно Конституции РК (пп. 3) пункта 3 статьи 77), никому без его согласия не может быть изменена подсудность, предусмотренная законом. Образуется неразрешимое противоречие: в какой бы области дело не рассматривалось.Допустим, правонарушение состоялось путем вычисления средней скорости на автобане Астана – Караганда. Если административное дело рассматривают в суде Акмолинской области, возникает вопрос: почему не в суде Карагандинской области? И наоборот: если в Карагандинской, то почему не в Акмолинской?Далее. Нет и не может быть уверенности в том, что водитель не воспользовался другим маршрутом, более коротким, свернув с трассы и затем вновь на нее заехав. Допустимо, конечно, предположить, что это маловероятно или физически невозможно, но одним из принципов наступления юридической ответственности является противоположное предположение – презумпция невиновности.О чем мы? Время преодоления участка между установленными камерами известно. А вот фактически пройденное расстояние надо измерять, а затем делить на время. И полученный результат никак нельзя считать несомненным, поскольку нет подтвержденных доказательств, что водитель не съезжал с трассы. Любые же сомнения в виновности лица трактуются в пользу обвиняемого – это фундаментальный конституционный принцип (пп. 8) пункта 3 статьи 77 Конституции РК).Соответствующее положение есть и в КоАП (пункт 3 статьи 10):Имеется и третье обстоятельство. Оно, впрочем, относится вообще к средствам видеофиксации. Дело в том, что не может быть стопроцентной уверенности в правильности показаний прибора из-за его двойственной, что ли, природы. Ведь государственный номерной знак машины фиксирует видеокамера, и эти данные – однозначны (если номер, конечно, не поддельный, но это другая история). А скорость измеряет радар, луч которого довольно широк. В результате скорость может быть "приписана" к другой машине, которая проезжала рубеж одновременно и рядом.Это называется "ложная идентификация техническим средством", и она тоже не исключена. А любые сомнения трактуются в пользу… впрочем, не будем повторяться. Рассматриваемой проблемы – измерения средней скорости – это напрямую не касается, но речь идет вообще о том, насколько допустима безоглядная цифровизация регистрации правонарушений.Есть ведь еще, помимо всего прочего, такой базовый правовой принцип – индивидуализации юридической ответственности. Он означает установление конкретных обстоятельств (времени, места, природных условий, отягчающих либо смягчающих обстоятельств и т.п.) для определения меры ответственности. В некоторых юрисдикциях этот принцип закреплен последовательно и законодательно (например, в Конституции Украины статья 61), где-то, как в Казахстане, о его наличии можно судить только из отдельных положений, например, уголовного или административного законодательства, или из правовой доктрины.Напомним пункт 72 главы 10 ПДД:Как видим, водителю предписывается учет конкретных условий на дороге. Но тогда, следовательно, и администрирование нарушений скоростного режима также должно осуществляться с установлением конкретных фактов.А это значит вот что. В соответствии с принципом индивидуализации юридической ответственности и в отношении такого административного правонарушения, как превышение скорости, устанавливать его следует лишь на основе проверенных фактов, в конкретном месте и момент времени, без домыслов, предположений и необоснованных расчетов. Каковым, очевидно, является деление неизвестного фактически пройденного расстояния на определенное время.И вообще, любое принятие решения о виновности человека машиной, автоматической информационной системой некорректно. А именно это и произойдет, если роль судьи или уполномоченного органа сведется к функции оператора ЭВМ.Поэтому-то из-за наличия неразрешимых правовых противоречий – причем фундаментальных – в Казахстане до сих пор и нет ответственности за превышение средней скорости. При этом без официальных комментариев. Между тем в России, где такую ответственность вводили, а затем отменили, было на этот счет решение Верховного суда (именно такое, что со стороны уполномоченных органов неправомерно указывать отрезок, а не точку – конкретное место нарушения).Но все течет, все меняется. И все измеряется, подумали в МВД РК – разработчике законопроекта с новеллой о средней скорости. А как же быть с базовыми принципами права, той же презумпцией невиновности?А здесь наблюдается очень интересный подход. Как сказано в сравнительной таблице к законопроекту:То есть авторы инициативы, будем говорить прямо, понадеялись на авось. Но ведь совсем исключить обжалования не во власти государственных органов. Упомянутые "прямолинейные участки дорог, где отсутствуют объездные пути" – это, как и пресловутая средняя скорость, фикция, и существуют они разве что в процитированном пассаже, но не в реальности.А значит, оспаривания не избежать. Но никаких юридических доводов, которые можно было бы предъявить в ответ на обжалования, разработчиком не предъявлены. Да это и невозможно, поскольку, повторимся, фиксация средней скорости нарушает базовые законы не только права, но и физики, когда точный отрезок времени предлагается делить на невыясненное фактически пройденное расстояние.То есть, даже если новеллу и примут, потом наверняка уберут, потому что вышестоящими инстанциями решения судов и уполномоченных органов будут отменяться, как это уже было у соседей. Что ж, некоторые истины можно познать только эмпирическим путем…А опыт тех государств, где практикуется измерение средней скорости, еще ни о чем не говорит. В упомянутых странах и однополые браки разрешены, если что. Это ведь не повод вносить поправки в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье".