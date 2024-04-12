3,6 млн тенге пропали с депозита акмолинца, пока он лежал в больнице

Мужчина сообщил о том, что 20 марта с принадлежащего ему депозита через приложение банка неизвестным лицом были похищены 3,6 млн тенге.

"Будучи переведенным в реабилитационный центр, потерпевший обратился с просьбой к подозреваемому принести ему оставленный в больничной палате сотовый телефон.

Воспользовавшись тем, что на мобильное устройство и банковские приложения потерпевшим не установлены пароли, злоумышленник частями перевел денежные средства с депозита заявителя на свой банковский счет", - сообщили в ДП Акмолинской области.

В марте жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Подозреваемым стал ее брат, он признал свою вину. По данным полиции, он установил на свой телефон мобильное приложение банка старшей сестры и оформил на нее три денежных кредита.

Житель Акмолинской области оказался на лечении в больнице. Там с его телефона через банковское приложение были украдены 3,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 апреля в управление полиции Степногорска поступило заявление местного жителя о факте кражи.В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.Выяснилось, что оба мужчины находились на лечении в городской больнице.Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК "Кража".Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.А жительница Семея, отдыхая в банном комплексе, одолжила свой телефон девушке для срочного звонка. В это время на нее оформили кредит на 600 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.