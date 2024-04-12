Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Апреля
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.89 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько будет стоить замена банкнот и монет с гербом в случае его изменения, ответили в Нацбанке

Просмотров:532 Опубликовано: Вчера, 20:32
Сколько будет стоить замена банкнот и монет с гербом в случае его изменения, ответили в Нацбанке
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
На брифинге Нацбанка председателя Тимура Сулейменова спросили о сумме трат на замену банкнот и монет, на которых есть герб Казахстана, если его поменяют, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка заявил, что в первую очередь нужно понять - будет ли смена герба.

"Я так понимаю, там работает группа ученых, которые будут вносить предложения - надо исходить из этого… предложения еще не было.


Но понятно, что мы этот вопрос изучали: нет, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, - по ним изменений не будет. Они будут в обращении до полного своего износа", - заявил Сулейменов.

Он добавил, что "если вдруг" решение по изменению герба примут - у новых банкнот, которые будут печатать, изменится дизайн, а оборудование для чеканки монет просто перенастроят.


Напомним, что рассмотреть вопрос изменения герба в Казахстане предложил Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, который прошел в середине марта.

До этого молодежное движение "Жаңа Адамдар" предложило жителям страны подумать о новом гербе Казахстана. Они провели опрос в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе. Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 01:02
"Я так понимаю, там работает группа ученых" - Это , случайно, не британские ученые??? Если это ученые РК, возникает логичный вопрос : а нах.. зачем они каждый день думают над этим? За наши налоги...Меня герб устраивает. Звезда... ну, тогда с погонов тоже надо убрать!!! Если это так нервирует молодежь
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика