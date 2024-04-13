Военнослужащий-игроман утопил свою девушку в ванной и перевел деньги букмекерам

«Парень вырос в неполной семье, жили на небольшую зарплату мамы, старший брат начал рано подрабатывать. Отслужив в армии, имея среднее специальное образование, Серик продолжил службу по контракту. Неплохая заработная плата для начинающего военного, но хотелось больше. Амбиции и азарт всегда были у него в приоритете. С детства хорошо играл в карты, не уступая взрослым, в юношеском возрасте с завистью смотрел на игровые автоматы, везде нужны были деньги».

- Взяв спиртное и конфеты, он направился к ней домой. За столом тема разговора продолжилась: Серик просил Айше одолжить ненадолго 200 тысяч тенге, но снова получил отказ. Подсев к ней на диван, парень неожиданно повалил ее и стал душить подушкой. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, проверив пульс, он подумал, что Айше мертва. Легко ориентируясь в квартире, он быстро нашел золотые украшения, прихватив IPhone и кошелек, где были 180 тысяч тенге, документы и банковская карта, с которой он здесь же сделал перевод на лицевой счет букмекерской конторы. Уходя, Серик положил тело Айше в ванну, наполненную водой, отчего та скончалась, - рассказали в ДУИС.