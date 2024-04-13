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Военнослужащий-игроман утопил свою девушку в ванной и перевел деньги букмекерам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Военнослужащий-игроман утопил свою девушку в ванной и перевел деньги букмекерам
Фото с сайта mk-kz.kz
В департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Акмолинской области рассказали историю осужденного, отбывающего 11-летний срок в одном из пенитенциарных учреждений. Год назад он совершил страшное преступление, на которое его толкнула зависимость от азартных игр.

Как рассказали в ДУИС, 20-летний Серик проходил службу по контракту в воинской части:

«Парень вырос в неполной семье, жили на небольшую зарплату мамы, старший брат начал рано подрабатывать. Отслужив в армии, имея среднее специальное образование, Серик продолжил службу по контракту. Неплохая заработная плата для начинающего военного, но хотелось больше. Амбиции и азарт всегда были у него в приоритете. С детства хорошо играл в карты, не уступая взрослым, в юношеском возрасте с завистью смотрел на игровые автоматы, везде нужны были деньги».


Постоянные поиски легкого дополнительного дохода привели парня в букмекерскую контору. Он начал делать ставки, несколько раз ему везло. Однако удача была недолгой, и у парня начали копиться долги. Когда занимать было уже не у кого, Серик обратился к своей девушке Айше. Однако та ему отказала – в последнее время их отношения не ладились.

- Взяв спиртное и конфеты, он направился к ней домой. За столом тема разговора продолжилась: Серик просил Айше одолжить ненадолго 200 тысяч тенге, но снова получил отказ. Подсев к ней на диван, парень неожиданно повалил ее и стал душить подушкой. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, проверив пульс, он подумал, что Айше мертва. Легко ориентируясь в квартире, он быстро нашел золотые украшения, прихватив IPhone и кошелек, где были 180 тысяч тенге, документы и банковская карта, с которой он здесь же сделал перевод на лицевой счет букмекерской конторы. Уходя, Серик положил тело Айше в ванну, наполненную водой, отчего та скончалась, - рассказали в ДУИС.


Суд приговорил Серика к 11 годам лишения свободы.

Ранее депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил об эпидемии игромании в Казахстане. В качестве причин депутат назвал легкую доступность азартных игр для широкой публики и распространение сайтов их организаторов в интернете.
По словам Бейсенбаева, в 2022 году в стране покончили жизнь самоубийством 3 676 человек, причина каждого пятого суицида — игромания.

Источник: Tengrinews.kz


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