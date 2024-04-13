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Не дороже 40 тысяч тенге. Авиаперевозчики согласились держать стоимость билетов из Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Не дороже 40 тысяч тенге. Авиаперевозчики согласились держать стоимость билетов из Атырау
Фото: scat.kz
Такие тарифы Air Astana, Fly Arystan и Scat будут доступны с 13 по 24 апреля.

Министерство транспорта и казахстанские авиакомпании договорились о том, что билеты из Атырау по нескольким направлениям будут не дороже 40 тысяч тенге, сообщает Комитет гражданской авиации.

- Достигнута договорённость с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тысяч тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля. Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний, - сообщили в КГД.


Там отметили, что уже к имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанские авиакомпании добавили 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. Увеличена провозная ёмкость на 72%.

С 9 по 12 апреля авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполнили 17 дополнительных рейсов.

Кроме того, казахстанские авиапредприятия перевезли около 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны.

Источник: Informburo.kz


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