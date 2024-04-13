Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Апреля
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.89 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

«Липовую» справку о беременности представила суду астанчанка, пойманная нетрезвой за рулем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:23
«Липовую» справку о беременности представила суду астанчанка, пойманная нетрезвой за рулем
Фото: Pixabay
В Астане с начала 2024 года за вождение автомобиля в нетрезвом виде к административной ответственности привлечено более 350 водителей, из них 43 женщины, передаёт прокуратура столицы.

Имеют место случаи, когда правонарушители в целях уклонения от наказания совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность.

- К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной. Судом назначен арест 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. По факту использования подложного документа в отношении нее начато досудебное расследование по статье 385 УК, - сообщили в прокуратуре.


И напомнили, что управление автомашиной в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест сроком до 30 суток и лишение права управления транспортным средством сроком до девяти лет.

Источник: BaigeNews.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика