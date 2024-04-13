«Липовую» справку о беременности представила суду астанчанка, пойманная нетрезвой за рулем

- К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной. Судом назначен арест 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. По факту использования подложного документа в отношении нее начато досудебное расследование по статье 385 УК, - сообщили в прокуратуре.

В Астане с начала 2024 года за вождение автомобиля в нетрезвом виде к административной ответственности привлечено более 350 водителей, из них 43 женщины, передаёт прокуратура столицы.Имеют место случаи, когда правонарушители в целях уклонения от наказания совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность.И напомнили, что управление автомашиной в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест сроком до 30 суток и лишение права управления транспортным средством сроком до девяти лет.Источник: BaigeNews.kz