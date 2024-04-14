"Избили до смерти": родные погибшего при странных обстоятельствах спорсмена сделали заявление

Родные воспитанника школы-интерната, который потерял сознание и впоследствии скончался, считают, что его избили до смерти, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Родные 13-летнего подростка, который скончался при странных обстоятельствах, через соцсети сделали заявление. Считают, что смерть воспитанника актюбинской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра наступила вследствие избиения.
"Моего братишку Бексултана Абубакира избили до смерти старшеклассники. 11 апреля в вечернее время была дедовщина по отношению к моим братьям из-за неуборки комнат. Во время потасовки Бексултана сначала избивали трое девятиклассников, получал от них 5 ударов. Потом от десятиклассника получил два удара в лицо и несколько ударов было в грудь ногой. От сильного удара он упал на пол и потерял сознание. Бексултан умер от побоев", - заключает автор поста, который представился в соцсетях братом погибшего.
В полиции подтвердили, что в рамках досудебного расследования задержан подозреваемый.
"Подозреваемый установлен и водворен в ИВС", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Более подробную информацию силовики обещают дать завтра.
Прокомментировал инцидент и руководитель управления физической культуры и спорта.
"Идет следствие. Касательно, где в это время был ночной воспитатель - остаются вопросы, так как это его прямая обязанность была обеспечить контроль и охрану детей. Его также забрали полицейские и выясняют, где именно в этот момент он был. А так был на работе. Следствие покажет степень и вину всех присутствующих", - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.
Напомним, 11 апреля в актюбинской специализированной школе-интернате-колледже имени Есет батыра произошел трагический инцидент
. Ученик восьмого класса потерял сознание, а впоследствии скончался в машине скорой помощи. Руководство спортшколы сообщило, что парня пытался реанимировать тренер, но затем вызвал бригаду 103. В полиции начали досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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