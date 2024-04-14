"Избили до смерти": родные погибшего при странных обстоятельствах спорсмена сделали заявление

"Моего братишку Бексултана Абубакира избили до смерти старшеклассники. 11 апреля в вечернее время была дедовщина по отношению к моим братьям из-за неуборки комнат. Во время потасовки Бексултана сначала избивали трое девятиклассников, получал от них 5 ударов. Потом от десятиклассника получил два удара в лицо и несколько ударов было в грудь ногой. От сильного удара он упал на пол и потерял сознание. Бексултан умер от побоев", - заключает автор поста, который представился в соцсетях братом погибшего.

"Подозреваемый установлен и водворен в ИВС", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

"Идет следствие. Касательно, где в это время был ночной воспитатель - остаются вопросы, так как это его прямая обязанность была обеспечить контроль и охрану детей. Его также забрали полицейские и выясняют, где именно в этот момент он был. А так был на работе. Следствие покажет степень и вину всех присутствующих", - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.