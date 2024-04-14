Набережную озера Пестрого затопило в Петропавловске, вода идет к домам и дачам

В Петропавловске затопило набережную озера Пестрое на въезде в город. Вода через дорогу стремительно идет к жилым домам и дачам, началась эвакуация населения.
- В связи с поднятием уровня воды, а также из-за возникновения перелива через автодорогу появилась угроза затопления жилого массива и дач, расположенных возле озера Пестрое, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.
Старожилы отмечают, что такое за историю города происходит впервые. Поэтому люди, проживающие в домах через дорогу от набережной, и дачники крайне встревожены.
- Я вот в той двухэтажке живу. Сказали, нужно эвакуироваться и нас может затопить. Ребята-спасатели сказали, что еще очень много воды придет. Такого никогда не было у нас… Нас никто не предупреждал заранее, мы ничего не вывезли, не подняли даже технику. Я на первом этаже живу, то есть, если вода придет, то затопит. Только ремонт сделали, мебель новую купили, - плачет женщина, представившаяся Надеждой.
Дачники настроены более оптимистично и считают, что вода до них дойти не может.
- Да, нам сказали, что уже вечером никого на дачах не должно оставаться. Мол, пик паводка сегодня-завтра ждут. Но мы не верим, что может затопить. Перестраховываются, скорее всего, - говорит дачник Александр Редькин.
К слову, именно из этого озера будут подавать воду в квартиры горожан в ближайшее время. Напомним, в первый день прихода большой воды, 12 апреля, Петропавловск остался без воды питьевой из-за срезанных льдинами линий электропередач, питавших насосную станцию. Параллельно с восстановительными работами местные власти начали искать альтернативный источник воды. В частности, воду было решено подавать из озера Пестрое.
Пресс-секретарь городского акимата Асем Айтолла на брифинге 14 апреля сообщила, что в городе запущены два альтернативных источника водоснабжения.
- Вчера был запущен первый альтернативный источник, который находится на территории предприятия «Кызылжар су». Сегодня подключен второй – из озера Пестрое. Воду подали во все районы города. Как только система наполнится, обеспечение будет идти в штатном режиме. В городе продолжается подвоз воды. В данных мероприятиях сейчас задействованы 65 единиц техники. Часть развозит питьевую, часть техническую воду. Дислокация водовозов меняется, - проинформировала Асем Айтолла.
Кроме того, аким Петропавловска Серик Мухамедиев выразил благодарность строительным компаниям, которые откликнулись и оперативно приступили к работе над водоводами и работали без отдыха несколько суток. Градоначальник отметил, что было реализовано нестандартное техническое решение, которое ранее не применяли. Очень сложно было работать под потоком воды, формировать трубу и пускать ее на такое расстояние.
Однако многие жители разных микрорайонов Петропавловска жалуются, что воды пока нет. Другие отмечают, что вода из луж, которую многие набирали для технических нужд, была намного чище, чем та, что бежит из кранов. К тому же вода сильно пахнет. Многие горожане опасаются, не вызовет ли такая вода вспышку кишечных инфекций.
Руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Галина Шарипова на брифинге заверила, что санитарная служба ежедневно отбирает пробы из резервуара чистой воды, насосной и разводящей сети.
- Аккредитованная лаборатория «Кызылжар су» каждый час контролирует воду в рамках производственного контроля. Воду исследуют по требованиям «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно бытового водопользования». Отобранные пробы воды с 12 по 14 апреля на санитарно-химические и бактериологические показатели соответствуют требованиям нормативов. Идет постоянный контроль качества воды. Эпидемиологическая ситуация в городе по острым кишечным инфекциям и инфекционным заболеваниям стабильная, - заверила Галина Шарипова.
Однако специалисты подчеркивают, что использовать техническую воду можно только для технических нужд – для влажной уборки, стирки, мытья и туалета. А вот посуду после мытья необходимо промывать кипяченной водой или ошпаривать.
Как сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов, в связи с паводковой ситуацией на трассах Петропавловск - Жезказган и Челябинск - Новосибирск (въезд со стороны города Мамлютка и въезд со стороны аула Бесколь) временно ограничено движение легкового автотранспорта. В настоящее время разрешен выезд из города в сторону Бесколя - только на грузовом автотранспорте. На местах организована перевозка людей специализированным транспортом.
Таким образом, закрыта и дорога на аэропорт Петропавловска. В управлении внутренней политики СКО сообщили, что в настоящее время между аэропортом и постом дорожной полиции, где проходит перелив, организовано автобусное сообщение.
Курсирует три автобуса. Также на участке от перелива и до Петропавловска курсирует вахтовка, которая обеспечивает перевозку людей.
Источник: Tengrinews.kz
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