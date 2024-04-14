Набережную озера Пестрого затопило в Петропавловске, вода идет к домам и дачам

- В связи с поднятием уровня воды, а также из-за возникновения перелива через автодорогу появилась угроза затопления жилого массива и дач, расположенных возле озера Пестрое, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

- Я вот в той двухэтажке живу. Сказали, нужно эвакуироваться и нас может затопить. Ребята-спасатели сказали, что еще очень много воды придет. Такого никогда не было у нас… Нас никто не предупреждал заранее, мы ничего не вывезли, не подняли даже технику. Я на первом этаже живу, то есть, если вода придет, то затопит. Только ремонт сделали, мебель новую купили, - плачет женщина, представившаяся Надеждой.

- Да, нам сказали, что уже вечером никого на дачах не должно оставаться. Мол, пик паводка сегодня-завтра ждут. Но мы не верим, что может затопить. Перестраховываются, скорее всего, - говорит дачник Александр Редькин.

- Вчера был запущен первый альтернативный источник, который находится на территории предприятия «Кызылжар су». Сегодня подключен второй – из озера Пестрое. Воду подали во все районы города. Как только система наполнится, обеспечение будет идти в штатном режиме. В городе продолжается подвоз воды. В данных мероприятиях сейчас задействованы 65 единиц техники. Часть развозит питьевую, часть техническую воду. Дислокация водовозов меняется, - проинформировала Асем Айтолла.

- Аккредитованная лаборатория «Кызылжар су» каждый час контролирует воду в рамках производственного контроля. Воду исследуют по требованиям «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно бытового водопользования». Отобранные пробы воды с 12 по 14 апреля на санитарно-химические и бактериологические показатели соответствуют требованиям нормативов. Идет постоянный контроль качества воды. Эпидемиологическая ситуация в городе по острым кишечным инфекциям и инфекционным заболеваниям стабильная, - заверила Галина Шарипова.