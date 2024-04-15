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Свыше 250 тонн продуктов питания разбронированы из госматрезерва

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:05
Свыше 250 тонн продуктов питания разбронированы из госматрезерва
кадр из видео
В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из Кульсары, передает Tengrinews.kz.

"Также разбронированы 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях", - сообщили в МЧС Казахстана.




Напомним, работа по откачке воды в городе Кульсары Атырауской области ведется круглосуточно. По состоянию на 14 апреля было откачано уже 5500 кубометров воды. В МЧС сообщили, что спасатели продолжают укреплять насыпную дамбу. В городе также приступили к очистке от мусора.


Источник: tengrinews.kz
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