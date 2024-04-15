Свыше 250 тонн продуктов питания разбронированы из госматрезерва

"Также разбронированы 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях", - сообщили в МЧС Казахстана.

В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из Кульсары, передает Tengrinews.kz.Напомним, работа по откачке воды в городе Кульсары Атырауской области ведется круглосуточно. По состоянию на 14 апреля было откачано уже 5500 кубометров воды. В МЧС сообщили, что спасатели продолжают укреплять насыпную дамбу. В городе также приступили к очистке от мусора.