Как "окрашенный" тенге поможет бороться с коррупцией и откатами

В феврале Президент Касым-Жомарт Токаев предложил "окрашивать" бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков.

"Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого окрашивания денег с помощью цифрового тенге", - заявил Токаев.

"Данный механизм будет реализован на основании платформы "Цифрового тенге", которая внедряется Национальным банком во взаимодействии с Министерством финансов. "Цифровой тенге" - это третья форма национальной валюты и представляет из себя цифровую платформу, которая позволяет осуществлять платежи с помощью цифровых токенов", - сообщили в Антикоре.

"В настоящее время прорабатываются методологические подходы условий "маркировки" цифрового тенге и ее снятия, критерии окрашивания для обеспечения прослеживаемости и полномочий участников", - добавили в Антикоре.

Цифровой тенге – это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых осуществляет Национальный банк. Как отмечают эксперты, блокчейн-технология позволит Нацбанку маркировать средства в цифровых тенге, чтобы контролировать те или иные расходования.

В Антикоре рассказали, как внедрение цифровой валюты с маркировкой поможет бороться с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ответ на запрос редакции в Антикоррупционной службе сообщили, что "окрашенные деньги" - это безналичные бюджетные средства, на которых будет иметься цифровая метка. С помощью метки эти средства можно будет отследить от выделения до освоения.По мнению специалистов Антикора, такое "окрашивание" исключит использование этих денег для "откатов", двойного финансирования, закупа товаров, которые не были предусмотрены сметой проекта, на который выделялись средства.Такие цифровые токены можно будет маркировать, присваивая им уникальный код, по которому можно будет отследить их жизненный цикл, то есть всех владельцев, транзакции в которых их использовали, а также назначение платежей. После того как средства будут израсходованы по назначению, маркировка снимается.В Антикоре отметили, что впервые подобные маркированные цифровые деньги будут использованы при строительстве отдельных участков дорог республиканского значения в одной из областей страны и по субсидиям, выделяемым АО "КазАгроФинанс". Пилот рассчитан до конца текущего года.Мы также обратились в Нацбанк за комментарием по внедрению "цифрового" и "окрашенного" тенге.