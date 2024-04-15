Паводки в Казахстане: что известно к этому часу

"С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 575 человек, из них 1 157 детей. Вернулось домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей. В безопасное место отогнано 106 551 сельскохозяйственных животных. На телефоны "горячей линии" поступило 1 716 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

В Акмолинской области в результате повышения уровня воды на реках Есиль, Коныр в селе Самарка Атбасарского района, селах Пригородное, Кумсуат Жаркаинского района, селах Новобратск, Никольск Буландынского района произошло подтопление 101 частных жилых дома и 42 дворовых территорий. Заблаговременно эвакуировано 163 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению, эвакуации продолжаются. Проводится мониторинг за уровнем рек.

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на реке Есиль и угрозы подтопления в микрорайоне Борки, улица Карьерная, вблизи микрорайона Хромзавода города Петропавловск, селах Соколовка, Большая малышка Кызылжарского района произошло подтопление 85 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 1 003 человека, которые разместились в эвакопунктах и у родственников.

В Актюбинской области в связи с повышением уровня воды в реке Тургай в селе Нура Иргизского района произошло подтопление 10 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано 655 человек в селе Иргиз. Также вертолетами в селе Жайсанбай, Куйлыс было доставлено 2100 килограммов продовольствия и 1600 литров ГСМ.

В МЧС предоставили оперативную информацию о паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома и 1 607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 миллиона мешкотар и 1,2 миллиона тонн инертного материала. Отведена вода из 3 503 жилых дома и 2 157 дворовых территорий.На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожных полотна. На контроле 82 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 33 334 человек и 4066 единиц техники, 835 водооткачивающих средств и 275 плавательных средств, 11 воздушных судов МЧС, МО, МВД, СГО, местных исполнительных органов, организаций.