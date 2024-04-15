Если бы Казахстан сохранил ядерное оружие: плюсы и минусы

"С точки зрения интересов всего человечества, с высокой гуманистической позиции Казахстан поступил очень круто, первым в мире добровольно отказавшись от ядерного оружия. Независимо от разных среднесрочных событий этот факт останется навсегда записанным в мировую историю, - сказал он в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz. - Казахстан поступил как альтруист, филантроп наивысшего порядка, поставив интересы всего человечества выше своих. Но, как и все альтруисты, мы, Казахстан, с точки зрения собственной национальной безопасности круто подставились под угрозы вечных агрессоров, лишившись ядерного оружия - высшей козырной карты современных геополитических игр, которые на обычном языке называются войной – холодной или горячей. Если бы я мог решать, то я бы тоже очень хотел отказаться от ядерного оружия. Но я бы не отказался".

"Считаю, что Казахстану необходимо иметь ядерное оружие, как и любой стране, где это оружие можно сделать. Мы можем его создать", - подчеркнула она.

"Если бы на Земле существовал универсальный контроль. (...) Но этого нет, и потому угроза войны всегда существует", - отметила Даметкен Аленова.

"Сегодня в активе Казахстан имеет международно признанные границы, его территориальную целостность никто не ставит под сомнение. Мы сохраняем свой суверенитет и независимость. По сравнению с другими странами у нас все более или менее благополучно", - подчеркнул эксперт.

"У нас сложилась комфортная внешняя среда, которая на протяжении 30 с лишним лет улучшилась", - уверен политолог.

"С Китаем мы тогда не имели никаких дипломатических отношений. А сейчас Китай - наш крупный торговый и экономический партнер. По всем направлениям отношения успешно развиваются. Это выражается в инвестициях, торговле, в сотрудничестве в сфере безопасности", - отметил политолог.

"Также нужно учитывать нагрузку, которую обслуживание ядерного оружия наложило бы на экономику Казахстана", - добавил эксперт, уточнив, что такой арсенал нужно безопасно хранить, соблюдать режим его секретности, регулярно проводить тестовые проверки и содержать большой штат высококвалифицированных специалистов. Кроме самого ядерного арсенала, в смету расходов надо включать средства его доставки, баллистические ракеты, самолеты.

За годы независимости расходы Казахстана на оборонные нужды не превышали 1 % от ВВП страны. Это обычно менее 2 млрд долларов. Такого объема финансирования не хватило бы для поддержания ядерного потенциала. Для сравнения, ядерный арсенал США обходится в сумму 47,4 млрд долларов в год, что сопоставимо с ежегодным военным бюджетом России. По словам эксперта, если пересчитать расходы на содержание одной ядерной боеголовки, то выходит сумма 11,2 млн долларов в год.

"Сегодня никто не угрожает существованию Казахстана. Поэтому с точки зрения безопасности нет необходимости в ядерном оружии, а с точки зрения экономического и устойчивого развития страны такой арсенал нанес бы ущерб", - уверен Замир Каражанов.

После распада СССР в 2024 году Казахстан обрел статус ядерной державы. Но власти страны приняли решение добровольно отказаться от ядерного арсенала. Было ли это грамотным решением, позволившим Казахстану выстроить хорошие отношения с соседями и с основными мировыми акторами, или же это была ошибка, лишившая страну защиты от возможной внешней агрессии?Общественный деятель и эколог Дмитрий Калмыков дал неоднозначную оценку этому решению.Председатель движения "Женщины Казахстана" Даметкен Аленова придерживается мнения, что Казахстану не следовало отказываться от ядерного арсенала.По мнению общественного деятеля, ядерное оружие могло бы послужить защитой для Казахстана в случае серьезного конфликта с другим государством.Политолог Замир Каражанов поддерживает принятое более 30 лет назад решение руководства Казахстана отказаться от доставшегося ему советского ядерного арсенала. По его мнению, успехи страны в построении добрососедских и взаимовыгодных отношений с другими государствами подтверждают разумность сделанного в начале 90-х шага.По его словам, именно на такой результат - конструктивные, прагматичные отношения с другими странами, приток инвестиций, гарантии безопасности - Казахстан и рассчитывал, когда отказался от ядерного оружия.По его мнению, Казахстан выстроил добрососедские, политически стабильные и экономически выгодные отношения с двумя соседними ядерными державами - с Россией и Китаем.Немаловажный плюс - то, что мировое сообщество признает вклад Казахстана в укрепление международной безопасности и лидерство нашей страны в продвижении идей нераспространения ядерного оружия. А это не только имиджевый момент, уточнил аналитик, но и доступ к рынку капиталов и технологиям со стороны международного сообщества.Когда развалился Союз, напомнил Замир Каражанов, о Казахстане никто ничего не знал, не было ясно, как строить отношения с молодой республикой. У страны не было даже собственного золотовалютного резерва. Сейчас же Казахстан воспринимают как адекватного и ответственного партнера.Страны же, позднее создавшие или пытавшиеся создать ядерное оружие, сталкиваются с политикой изоляции или же с ограничениями в сотрудничестве с другими государствами в сфере безопасности и передачи ядерных технологий. Казахстан не смог бы стать лидером по добыче урана и не производил бы тепловыделяющие сборки для АЭС, если бы не то судьбоносное для страны решение.Если бы Казахстан оставил бывший советский ядерный арсенал или хотя бы его часть у себя, то в нас видели бы потенциальную угрозу со всеми вытекающими последствиями. Безопасность строится на доверии, полагает Замир Каражанов. Поэтому для нас важно, чтобы созданная за годы независимости договорная база с другими государствами в области безопасности сохраняла свою стабильность.Напомним, в 1991 году был закрыт действовавший на территории Казахстана Семипалатинский ядерный полигон. На его месте в 1992 году создали Национальный ядерный центр Казахстана, миссией которого было объявлено содействие в ликвидации инфраструктуры хранения и использования ядерного оружия, научно-техническая поддержка политики правительства Казахстана в области мирного использования атомной энергии, развитие атомной энергетики в РК.В 1992 году Казахстан ратифицировал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), в сентябре 1996 года все 104 казахстанские межконтинентальные баллистические ракеты были вывезены в Россию и уничтожены на три года раньше срока, установленного в договоре. Так Казахстан отказался от своего ядерного оружия (1410 ядерных боеголовок - четвертый по величине ядерный арсенал в мире на тот момент).