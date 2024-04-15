Если бы Казахстан сохранил ядерное оружие: плюсы и минусы

После распада СССР в 2024 году Казахстан обрел статус ядерной державы. Но власти страны приняли решение добровольно отказаться от ядерного арсенала. Было ли это грамотным решением, позволившим Казахстану выстроить хорошие отношения с соседями и с основными мировыми акторами, или же это была ошибка, лишившая страну защиты от возможной внешней агрессии?
Общественный деятель и эколог Дмитрий Калмыков дал неоднозначную оценку этому решению.
"С точки зрения интересов всего человечества, с высокой гуманистической позиции Казахстан поступил очень круто, первым в мире добровольно отказавшись от ядерного оружия. Независимо от разных среднесрочных событий этот факт останется навсегда записанным в мировую историю, - сказал он в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz. - Казахстан поступил как альтруист, филантроп наивысшего порядка, поставив интересы всего человечества выше своих. Но, как и все альтруисты, мы, Казахстан, с точки зрения собственной национальной безопасности круто подставились под угрозы вечных агрессоров, лишившись ядерного оружия - высшей козырной карты современных геополитических игр, которые на обычном языке называются войной – холодной или горячей. Если бы я мог решать, то я бы тоже очень хотел отказаться от ядерного оружия. Но я бы не отказался".
Председатель движения "Женщины Казахстана" Даметкен Аленова придерживается мнения, что Казахстану не следовало отказываться от ядерного арсенала.
"Считаю, что Казахстану необходимо иметь ядерное оружие, как и любой стране, где это оружие можно сделать. Мы можем его создать", - подчеркнула она.
По мнению общественного деятеля, ядерное оружие могло бы послужить защитой для Казахстана в случае серьезного конфликта с другим государством.
"Если бы на Земле существовал универсальный контроль. (...) Но этого нет, и потому угроза войны всегда существует", - отметила Даметкен Аленова.
Политолог Замир Каражанов поддерживает принятое более 30 лет назад решение руководства Казахстана отказаться от доставшегося ему советского ядерного арсенала. По его мнению, успехи страны в построении добрососедских и взаимовыгодных отношений с другими государствами подтверждают разумность сделанного в начале 90-х шага.
"Сегодня в активе Казахстан имеет международно признанные границы, его территориальную целостность никто не ставит под сомнение. Мы сохраняем свой суверенитет и независимость. По сравнению с другими странами у нас все более или менее благополучно", - подчеркнул эксперт.
По его словам, именно на такой результат - конструктивные, прагматичные отношения с другими странами, приток инвестиций, гарантии безопасности - Казахстан и рассчитывал, когда отказался от ядерного оружия.
"У нас сложилась комфортная внешняя среда, которая на протяжении 30 с лишним лет улучшилась", - уверен политолог.
По его мнению, Казахстан выстроил добрососедские, политически стабильные и экономически выгодные отношения с двумя соседними ядерными державами - с Россией и Китаем.
"С Китаем мы тогда не имели никаких дипломатических отношений. А сейчас Китай - наш крупный торговый и экономический партнер. По всем направлениям отношения успешно развиваются. Это выражается в инвестициях, торговле, в сотрудничестве в сфере безопасности", - отметил политолог.
Немаловажный плюс - то, что мировое сообщество признает вклад Казахстана в укрепление международной безопасности и лидерство нашей страны в продвижении идей нераспространения ядерного оружия. А это не только имиджевый момент, уточнил аналитик, но и доступ к рынку капиталов и технологиям со стороны международного сообщества.
Когда развалился Союз, напомнил Замир Каражанов, о Казахстане никто ничего не знал, не было ясно, как строить отношения с молодой республикой. У страны не было даже собственного золотовалютного резерва. Сейчас же Казахстан воспринимают как адекватного и ответственного партнера.
Страны же, позднее создавшие или пытавшиеся создать ядерное оружие, сталкиваются с политикой изоляции или же с ограничениями в сотрудничестве с другими государствами в сфере безопасности и передачи ядерных технологий. Казахстан не смог бы стать лидером по добыче урана и не производил бы тепловыделяющие сборки для АЭС, если бы не то судьбоносное для страны решение.
"Также нужно учитывать нагрузку, которую обслуживание ядерного оружия наложило бы на экономику Казахстана", - добавил эксперт, уточнив, что такой арсенал нужно безопасно хранить, соблюдать режим его секретности, регулярно проводить тестовые проверки и содержать большой штат высококвалифицированных специалистов. Кроме самого ядерного арсенала, в смету расходов надо включать средства его доставки, баллистические ракеты, самолеты.
За годы независимости расходы Казахстана на оборонные нужды не превышали 1 % от ВВП страны. Это обычно менее 2 млрд долларов. Такого объема финансирования не хватило бы для поддержания ядерного потенциала. Для сравнения, ядерный арсенал США обходится в сумму 47,4 млрд долларов в год, что сопоставимо с ежегодным военным бюджетом России. По словам эксперта, если пересчитать расходы на содержание одной ядерной боеголовки, то выходит сумма 11,2 млн долларов в год.
"Сегодня никто не угрожает существованию Казахстана. Поэтому с точки зрения безопасности нет необходимости в ядерном оружии, а с точки зрения экономического и устойчивого развития страны такой арсенал нанес бы ущерб", - уверен Замир Каражанов.
Если бы Казахстан оставил бывший советский ядерный арсенал или хотя бы его часть у себя, то в нас видели бы потенциальную угрозу со всеми вытекающими последствиями. Безопасность строится на доверии, полагает Замир Каражанов. Поэтому для нас важно, чтобы созданная за годы независимости договорная база с другими государствами в области безопасности сохраняла свою стабильность.
Напомним, в 1991 году был закрыт действовавший на территории Казахстана Семипалатинский ядерный полигон. На его месте в 1992 году создали Национальный ядерный центр Казахстана, миссией которого было объявлено содействие в ликвидации инфраструктуры хранения и использования ядерного оружия, научно-техническая поддержка политики правительства Казахстана в области мирного использования атомной энергии, развитие атомной энергетики в РК.
В 1992 году Казахстан ратифицировал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), в сентябре 1996 года все 104 казахстанские межконтинентальные баллистические ракеты были вывезены в Россию и уничтожены на три года раньше срока, установленного в договоре. Так Казахстан отказался от своего ядерного оружия (1410 ядерных боеголовок - четвертый по величине ядерный арсенал в мире на тот момент).
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