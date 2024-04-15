Автовладельцев стали чаще обманывать при страховании

"Связавшись через мессенджер с агентом, который обещает оформить полис на любое транспортное средство, пострадавшие оплачивают услуги путем перевода на платежную карту. При этом стоимость такой фиктивной страховки составляет от 15 до 60 тыс. тенге. После осуществления перевода пострадавшему высылается поддельный полис в электронном формате", – отметили в компании.

"Несмотря на то, что мошенники используют в оформлении своих документов логотипы и названия реальных компаний, на них также часто указывается страхователем название ООО "Альянс" или других компаний, не зарегистрированных в Казахстане. Также стоит напомнить, что с начала 2019 года в связи с запуском ЕСБД и учетом всех полисов, застрахованных в рамках ОГПО ВТС в общей электронной базе, отменены документы на бумажном носителе. Кроме того, поправками в страховое законодательство с начала 2024 года упразднена деятельность агентов в рамках ОГПО", – подчеркнули в компании.