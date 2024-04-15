Автовладельцев стали чаще обманывать при страховании

В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с продажей поддельных полисов обязательного автострахования (ОГПО ВТС). Об этом сообщает СК "Евразия", передает LS
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Согласно информации, злоумышленники размещают в соцсетях таргетированную рекламу, направленную на владельцев авто на иностранном учете, которые испытывают трудности с оформлением обязательной страховки.
"Связавшись через мессенджер с агентом, который обещает оформить полис на любое транспортное средство, пострадавшие оплачивают услуги путем перевода на платежную карту. При этом стоимость такой фиктивной страховки составляет от 15 до 60 тыс. тенге. После осуществления перевода пострадавшему высылается поддельный полис в электронном формате", – отметили в компании.
Между тем сам документ отсутствует в Единой страховой базе данных (ЕСБД). В результате автовладельцы, купившие поддельный полис, нарушают требования закона и рискуют не только получить штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), но и понести значительные финпотери в случае ДТП.
"Несмотря на то, что мошенники используют в оформлении своих документов логотипы и названия реальных компаний, на них также часто указывается страхователем название ООО "Альянс" или других компаний, не зарегистрированных в Казахстане. Также стоит напомнить, что с начала 2019 года в связи с запуском ЕСБД и учетом всех полисов, застрахованных в рамках ОГПО ВТС в общей электронной базе, отменены документы на бумажном носителе. Кроме того, поправками в страховое законодательство с начала 2024 года упразднена деятельность агентов в рамках ОГПО", – подчеркнули в компании.
Чтобы не пострадать от действий преступников, водителям посоветовали самостоятельно покупать полис на официальном сайте страховой компании или в офисе продаж, в мобильном приложении банков, на сайте-агрегаторе.
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