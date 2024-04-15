Сколько получат ветераны ВОВ в Алматы ко Дню Победы

Депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 миллионов тенге.

"По поручению акима Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге", - прокомментировал руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

Стало известно, сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана ВОВ. В 2023 году 56 ветеранам ВОВ была оказана социальная помощь в размере 1 миллиона тенге и дополнительно 500 тысяч тенге в соответствии с отдельным решением маслихата Алматы.