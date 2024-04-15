Российский «Лукойл» после украинских атак на НПЗ в РФ открыл первую АЗС в Казахстане

«Вслед за Узбекистаном, где запущен автозаправочный комплекс, «Лукойл» открыл в Казахстане первую франчайзинговую АЗС. Это новые возможности развития в регионе, как для самой компании, так и местных топливных ритейлеров», — говорится в опубликованном сообщении.

Российский «Лукойл» сообщил об открытии первой автозаправочной станции под собственным брендом в Казахстане.В компании не уточнили, где располагается АЗС, напомнив лишь, что «Лукойл» работает в Казахстане с 1995 года, развивая проекты добычи и транспортировки нефти, производства смазочных материалов и зеленой энергетики.16 марта атаке подвергся НПЗ в Сызрани («Роснефть»), 13 марта дрон сбили на подлете к НПЗ «Кинеф». В этот же день атака украинского дрона привела к пожару на Рязанском НПЗ («Роснефть»). 12 марта в результате атаки украинского дрона была остановлена работа одной из установок по первичной переработке нефти на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. Мощность установки составляла около половины от общей производительности завода. В 2023 году НПЗ переработал 15,7 млн тонн нефти, произведя 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизтоплива и другую продукцию. НПЗ пытались атаковать в январе текущего года, однако тогда атака была отбита на подлете к Кстово с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Данный НПЗ является одним из крупнейших среди заводов «Лукойла».Также 12 марта атаке подверглись нефтехранилище в Орле, а 10 марта — нефтебаза в Курске. 2 апреля дрон атаковал установку первичной переработки нефти мощностью 8 млн тонн нефти в год НПЗ «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан, общая мощность НПЗ — 17 млн тонн нефти в год). Ранее СМИ сообщали, что американские чиновники просили украинские власти не атаковать российские НПЗ, опасаясь рисков повышения цен на топливо в период перед выборами президента США в ноябре 2024 года.