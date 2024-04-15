Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на стоимости нефти и экономике Казахстана

"С начала атак хуситов по кораблям и вызванных ими проблем с судоходством в Красном море цена нефти уже выросла примерно на 20% – с $73 в начале года до более чем $90 сейчас. Последние события также оказали влияние на стоимость. Удар Израиля по иранском консульству был нанесен 1 апреля, и после этого нефть подорожала еще примерно на 5%, главным образом на фоне ожидания эскалации после ответных действий Ирана. Но сегодня на открытии рынка после ответного удара по Израилю мы видим снижение цен", – объяснил Додонов.

"На экономике Казахстана рост нефтяных цен всегда отражается положительно, а их падение – отрицательно. Увеличение означает рост экспорта, улучшение ситуации с платежным балансом, что позитивно для курса тенге, увеличение доходов Нацфонда и государственного бюджета и др." – заключил Додонов.

В пятницу, 12 апреля, стоимость Brent достигла $92 за баррель. Это произошло на фоне ожиданий трейдеров ответной атаки Ирана на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ночь на 14 апреля Иран задействовал более 300 ракет и беспилотников в сторону Израиля. 99% из них были сбиты, по сообщениям израильских и американских военных. Впоследствии Иран отметил, что ответный удар окончен.

"Ряд аналитиков отмечают, что нефть легко превысит отметку $100 за баррель в случае ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам и может дойти до $120-130 за баррель в случае закрытия Ормузского пролива. Напомним, что на поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти", – пояснили в АФК.