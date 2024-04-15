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Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на стоимости нефти и экономике Казахстана

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на стоимости нефти и экономике Казахстана
фото: lsm.kz
В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут вырасти. Экономист Вячеслав Додонов рассказал LS, как это повлияет на Казахстан.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения заметил, что конфликт уже влияет на нефтяные цены.

"С начала атак хуситов по кораблям и вызванных ими проблем с судоходством в Красном море цена нефти уже выросла примерно на 20% – с $73 в начале года до более чем $90 сейчас. Последние события также оказали влияние на стоимость. Удар Израиля по иранском консульству был нанесен 1 апреля, и после этого нефть подорожала еще примерно на 5%, главным образом на фоне ожидания эскалации после ответных действий Ирана. Но сегодня на открытии рынка после ответного удара по Израилю мы видим снижение цен", – объяснил Додонов.


Эксперт связывает корректировку стоимости стабилизацией ситуации, так как Иран заявил, что больше не будет атаковать, если Израиль не ответит. Поскольку действий никаких не предпринимается, цены снижаются на фоне спада напряжения.

Тем не менее, если будет эскалация конфликта, по словам экономиста, цены опять пойдут вверх, так как в ходе конфликта возможны любые сценарии, включая то, что в него могут быть втянуты и другие страны региона.

"На экономике Казахстана рост нефтяных цен всегда отражается положительно, а их падение – отрицательно. Увеличение означает рост экспорта, улучшение ситуации с платежным балансом, что позитивно для курса тенге, увеличение доходов Нацфонда и государственного бюджета и др." – заключил Додонов.


В пятницу, 12 апреля, стоимость Brent достигла $92 за баррель. Это произошло на фоне ожиданий трейдеров ответной атаки Ирана на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ночь на 14 апреля Иран задействовал более 300 ракет и беспилотников в сторону Израиля. 99% из них были сбиты, по сообщениям израильских и американских военных. Впоследствии Иран отметил, что ответный удар окончен.


В понедельник, по данным ICE, цены на Brent уже скорректировались до $89,72 в 15:15 по времени Астаны.

Между тем в Ассоциации финансистов Казахстана спрогнозировали, что нефть может перевалить за отметку в $100 за баррель в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Ряд аналитиков отмечают, что нефть легко превысит отметку $100 за баррель в случае ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам и может дойти до $120-130 за баррель в случае закрытия Ормузского пролива. Напомним, что на поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти", – пояснили в АФК.


Источник: lsm.kz
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