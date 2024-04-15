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Россиянин заработал в Казахстане более миллиарда тенге и лишился свободы

Просмотров:663 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Россиянин заработал в Казахстане более миллиарда тенге и лишился свободы
фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images
Россиянина осудили в Костанае за занятие запрещенным видом предпринимательской деятельности по обороту необеспеченных цифровых активов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п.2 ч.2 ст.214 УК РК), рассматривалось в суде №2 Костаная.

"В период с 7 июля 2020 года по 6 июня 2022 года подсудимый, находясь в Костанае, занимался запрещенным видом предпринимательской деятельности - обменом (покупка-продажа) необеспеченных цифровых активов, оборот которых запрещен на территории РК, получив доход в особо крупном размере в сумме 1 269 141 853 тенге", - установил суд.


В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием его в учреждении минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, а также удовлетворить гражданский иск в доход государства.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, наличие у россиянина на иждивении малолетней дочери.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 7 лет, с конфискацией имущества.


Гражданский иск прокурора был удовлетворен частично. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.2 ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.


Источник: nur.kz
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