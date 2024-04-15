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Казахстанке грозит штраф в миллионы тенге за сорванный цветок

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 20:28
Казахстанке грозит штраф в миллионы тенге за сорванный цветок
Пресс-служба ДП Туркестанской области
22-летняя жительница Ордабасинского района может быть оштрафована на несколько миллионов тенге за сорванный цветок, передает Tengri Travel.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в результате мониторинга социальных сетей, полиция выявила студентку, которая сорвала тюльпаны, занесенные в Красную книгу и охраняемые законом.

Девушка сняла видео, на котором срывает тюльпаны Грейга, находящиеся под угрозой исчезновения. Полиция начала расследование данного инцидента.

"Она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице. Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства", – рассказали в пресс-службе.


Отмечается, что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как видеоблогер Тимур Байгулов из Шымкента поделился захватывающими видеокадрами уникального поля краснокнижных тюльпанов. В разговоре с корреспондентом он отметил, что тюльпаны – краснокнижные растения и охраняются государством. За один цветок можно получить штраф около 10 000 000 тенге.


Источник: tengritravel.kz
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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:52
А у нас когда скальную тропу делали сколько краснокнижных растений уничтожили?
 
 

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