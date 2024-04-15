Казахстанке грозит штраф в миллионы тенге за сорванный цветок

"Она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице. Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства", – рассказали в пресс-службе.

22-летняя жительница Ордабасинского района может быть оштрафована на несколько миллионов тенге за сорванный цветок, передает Tengri Travel.Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в результате мониторинга социальных сетей, полиция выявила студентку, которая сорвала тюльпаны, занесенные в Красную книгу и охраняемые законом.Девушка сняла видео, на котором срывает тюльпаны Грейга, находящиеся под угрозой исчезновения. Полиция начала расследование данного инцидента.Отмечается, что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом.Напомним, ранее мы рассказывали, как видеоблогер Тимур Байгулов из Шымкента поделился захватывающими видеокадрами уникального поля краснокнижных тюльпанов. В разговоре с корреспондентом он отметил, что тюльпаны – краснокнижные растения и охраняются государством. За один цветок можно получить штраф около 10 000 000 тенге.