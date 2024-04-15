Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Апреля
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.56 KZT
  • €1 = 478.03 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ставки сделаны: в Казахстане предлагают ввести белый список игорных заведений

Просмотров:173 Опубликовано: Вчера, 22:19
Ставки сделаны: в Казахстане предлагают ввести белый список игорных заведений
фото: lsm.kz
В Казахстане предложили ввести белые списки игорных заведений вместо черных, передает LS.

По словам президента саморегулируемой организации букмекеров Рауана Кенжалина, основной угрозой в борьбе с нелегальным игорным бизнесом выступают офшорные операторы, чья деятельность не регулируется национальным законодательством. Это в итоге приводит к неограниченным финансовым операциям, агрессивной рекламе и отсутствию возрастных или других ограничений.

"По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы. Ни одной стране в мире не удалось решить ее. Но успешные практики регулирования показывают, что эффективным является комплексный подход. Активными методами борьбы сегодня являются блокировка незаконных интернет-ресурсов и денежных транзакций. А пассивными – легализация и либерализация законодательства", – заявил он.


При этом в организации предложили ряд мер по улучшению борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

"Мы предлагаем систему белого листа вместо черного. Сейчас поправки в законопроекте о работе игорного бизнеса малоэффективны в части зарубежных операторов. В частности, система черного листа, которая предусматривает блокировку после выявления незаконных организаторов. Это имеет ряд недостатков. Один из них – реактивный характер, то есть система действует после факта нарушения. Второе – волокита по судебному признанию, что занимает значительное время. Вместо этого мы предлагаем ввести систему белого листа, который будет способствовать активному контролю. Нужно включать в него только лицензированные организации. Это улучшит ситуацию для платежных организаций, облегчая им проверку операции", – пояснил Кенжалин.


Он также добавил, что введение белого списка не требует никаких затрат, так как уже есть реестр субъектов игорного бизнеса, которые имеют лицензии.

"Мы также предлагаем усилить борьбу с манипулированием платежами. В рамках борьбы по незаконному выводу капитала за рубеж мы выявили проблемы, связанные с манипулированием платежами для сокрытия их истинного назначения. Существующие системы борьбы с отмыванием денег не полностью исключают риски использования поддельных кодов, так называемых MCC (код категории продавца – авт.). Например, средства, полученные от незаконной деятельности через интернет-казино, могут поступать на банковские счета под другими кодами, или, простыми словами, иными назначениями платежа", – объяснил глава ассоциации.


Кенжалин предложил законодательно обязать банки и платежные организации внедрять эффективные меры по борьбе с подобными платежами.

"Важно также установить административную и уголовную ответственность за нарушение этих требований, чтобы обеспечить их строгое исполнение. Мы убеждены, что введение системы белого списка для регулирования платежей, связанных с азартными играми и пари, в сочетании с законодательным установлением обязанности по противодействию манипулирования платежами услуг будет одной из наиболее эффективных мер в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Это поможет не только решить проблемы незаконных азартных игр, но и более комплексно подойти к вопросам отмывания денег и финансирования терроризма", – подчеркнул он.


Кроме того, эксперт также считает, что нужно установить возрастной ценз для участия в азартных играх с 21 года.

"Мы предлагаем пересмотреть поправки в законопроекте об игорном бизнесе*, которые, на наш взгляд, ухудшают проблему лудомании. В документе предусматривается увеличение возрастного ценза для участия в азартных играх с 21 года до 25 лет. Цели данной инициативы благородные. Однако необходимо обратить внимание на правовые аспекты. Согласно Гражданско-правовому кодексу, граждане с 18 лет обладают полной дееспособностью, поэтому исключение азартных игр и пари из общего правила может нарушать конституционные права казахстанцев", – считает он.


Глава ассоциации отметил, что сегодня ценз в 21 год установлен для приобретения табака и алкоголя, а также для участия в лотереях.

"Следовательно, разумным кажется применение аналогичных ограничений для азартных игр и пари, обеспечивая единый подход к возрастной политике. По данным статистики, в Казахстане людей от 20 до 25 лет – более 1,1 млн человек. Ограничение доступа к легальному игорному бизнесу может привести к увеличению активности на нелегальных онлайн-платформах, уменьшая тем самым защищенность молодежи со стороны государства. Поэтому мы призываем к пересмотру данной инициативы и сохранению возрастного ценза на уровне 21 года", – предложил он.


Кенжалин остановился еще на одной норме законопроекта – запрете на участие в азартных играх для лиц из реестра должников.

"Мы считаем, что необходимо тщательно оценить предложенную поправку. Следует отметить, что реестр включает лиц с различными видами задолженности, в том числе и перед третьими лицами. А это расширяет круг людей, попадающих под это ограничение, и может выходить за рамки первоначальной цели инициаторов поправки. Также, согласно конституции, ограничения прав и свобод должны быть соразмерны целям и интересам, ради которых они вводятся. Но данная норма, на наш взгляд, может рассматриваться как потенциально несоразмерная, поскольку затрагивает фундаментальные права лиц, внесенных в реестр должников", – уточнил глава ассоциации.


Кроме того, по его словам, имеется проблема и с реализацией данной поправки.

"Реестр должников обновляется в реальном времени судебными исполнителями. Это требует от субъектов игорного бизнеса значительных усилий и времени для ручной проверки данных. В итоге увеличивает вероятность ошибочных отказов и незаконных включений в список ограничений. Учитывая все это, предлагается отклонить эту поправку из-за ее непрактичности и потенциальных отрицательных последствий для отрасли", – заявил он.


Кенжалин также обратил внимание на норму, связанную с установлением обязательств финструктур по раскрытию информации своих клиентов.

"Между тем, согласно Налоговому кодексу, банки обязаны предоставлять органам госдоходов сведения о наличии об остатках и движении денег на счетах субъектов игорного бизнеса, в отношении которых осуществляется камеральный контроль. Мы считаем, что эта работа должна осуществляться строго на законных основаниях. В связи с этим предлагается рассмотреть внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс, которые бы ограничивали раскрытие информации о субъектах игорного бизнеса исключительно в рамках проведения камерального контроля со стороны органов госдоходов", – резюмировал глава ассоциации.


Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить работу игорного и лотерейного бизнеса.

Напомним, что в стране предложили увеличить возрастной ценз с 21 до 25 лет для казахстанцев, желающих участвовать в азартных играх.

*Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика