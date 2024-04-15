Ставки сделаны: в Казахстане предлагают ввести белый список игорных заведений

"По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы. Ни одной стране в мире не удалось решить ее. Но успешные практики регулирования показывают, что эффективным является комплексный подход. Активными методами борьбы сегодня являются блокировка незаконных интернет-ресурсов и денежных транзакций. А пассивными – легализация и либерализация законодательства", – заявил он.

"Мы предлагаем систему белого листа вместо черного. Сейчас поправки в законопроекте о работе игорного бизнеса малоэффективны в части зарубежных операторов. В частности, система черного листа, которая предусматривает блокировку после выявления незаконных организаторов. Это имеет ряд недостатков. Один из них – реактивный характер, то есть система действует после факта нарушения. Второе – волокита по судебному признанию, что занимает значительное время. Вместо этого мы предлагаем ввести систему белого листа, который будет способствовать активному контролю. Нужно включать в него только лицензированные организации. Это улучшит ситуацию для платежных организаций, облегчая им проверку операции", – пояснил Кенжалин.

"Мы также предлагаем усилить борьбу с манипулированием платежами. В рамках борьбы по незаконному выводу капитала за рубеж мы выявили проблемы, связанные с манипулированием платежами для сокрытия их истинного назначения. Существующие системы борьбы с отмыванием денег не полностью исключают риски использования поддельных кодов, так называемых MCC (код категории продавца – авт.). Например, средства, полученные от незаконной деятельности через интернет-казино, могут поступать на банковские счета под другими кодами, или, простыми словами, иными назначениями платежа", – объяснил глава ассоциации.

"Важно также установить административную и уголовную ответственность за нарушение этих требований, чтобы обеспечить их строгое исполнение. Мы убеждены, что введение системы белого списка для регулирования платежей, связанных с азартными играми и пари, в сочетании с законодательным установлением обязанности по противодействию манипулирования платежами услуг будет одной из наиболее эффективных мер в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Это поможет не только решить проблемы незаконных азартных игр, но и более комплексно подойти к вопросам отмывания денег и финансирования терроризма", – подчеркнул он.

"Мы предлагаем пересмотреть поправки в законопроекте об игорном бизнесе*, которые, на наш взгляд, ухудшают проблему лудомании. В документе предусматривается увеличение возрастного ценза для участия в азартных играх с 21 года до 25 лет. Цели данной инициативы благородные. Однако необходимо обратить внимание на правовые аспекты. Согласно Гражданско-правовому кодексу, граждане с 18 лет обладают полной дееспособностью, поэтому исключение азартных игр и пари из общего правила может нарушать конституционные права казахстанцев", – считает он.

"Следовательно, разумным кажется применение аналогичных ограничений для азартных игр и пари, обеспечивая единый подход к возрастной политике. По данным статистики, в Казахстане людей от 20 до 25 лет – более 1,1 млн человек. Ограничение доступа к легальному игорному бизнесу может привести к увеличению активности на нелегальных онлайн-платформах, уменьшая тем самым защищенность молодежи со стороны государства. Поэтому мы призываем к пересмотру данной инициативы и сохранению возрастного ценза на уровне 21 года", – предложил он.

"Мы считаем, что необходимо тщательно оценить предложенную поправку. Следует отметить, что реестр включает лиц с различными видами задолженности, в том числе и перед третьими лицами. А это расширяет круг людей, попадающих под это ограничение, и может выходить за рамки первоначальной цели инициаторов поправки. Также, согласно конституции, ограничения прав и свобод должны быть соразмерны целям и интересам, ради которых они вводятся. Но данная норма, на наш взгляд, может рассматриваться как потенциально несоразмерная, поскольку затрагивает фундаментальные права лиц, внесенных в реестр должников", – уточнил глава ассоциации.

"Реестр должников обновляется в реальном времени судебными исполнителями. Это требует от субъектов игорного бизнеса значительных усилий и времени для ручной проверки данных. В итоге увеличивает вероятность ошибочных отказов и незаконных включений в список ограничений. Учитывая все это, предлагается отклонить эту поправку из-за ее непрактичности и потенциальных отрицательных последствий для отрасли", – заявил он.

"Между тем, согласно Налоговому кодексу, банки обязаны предоставлять органам госдоходов сведения о наличии об остатках и движении денег на счетах субъектов игорного бизнеса, в отношении которых осуществляется камеральный контроль. Мы считаем, что эта работа должна осуществляться строго на законных основаниях. В связи с этим предлагается рассмотреть внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс, которые бы ограничивали раскрытие информации о субъектах игорного бизнеса исключительно в рамках проведения камерального контроля со стороны органов госдоходов", – резюмировал глава ассоциации.