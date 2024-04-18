В Казахстане хотят запретить автомобилям старше 15 лет работать в такси

Таким образом, если стандарт примут в предлагаемой редакции, таксовать официально не смогут владельцы машин, не только выпущенных в 90-х годах прошлого века, но и произведённых в первом десятке 2000-х. За привлечение таких авто к перевозкам пассажиров таксопарки на вполне законном основании сможет штрафовать транспортный контроль.

К разработке стандарта «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси» приступили казахстанские метрологи. В числе прочего в документе планируется прописать норму, запрещающую «использование автомобиля-такси».Помимо запретов, в стандарте планируется прописать требования к внешнему виду такси (шашечки, визитная карточка водителя и т. д.), обязательность предрейсовых медосмотров, параметры безопасности, чистоты и многое другое.- габаритные размеры: длину более 4.6 м и ширину более 1.7 м;- систему регулирования температуры воздуха в салоне автомобиля-такси (климат-контроль);- антиблокировочную систему тормозов (АБС);- защитную обшивку багажного отделения;- подголовники на каждом пассажирском месте;- подушки безопасности;- систему геопозиционирования — видеорегистратор.В данное время деятельность такси в Казахстане регламентируется законом «Об автомобильном транспорте». И возраст авто, работающих в такси официально, в нём не оговаривается.