В Казахстане хотят запретить автомобилям старше 15 лет работать в такси

К разработке стандарта «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам такси» приступили казахстанские метрологи. В числе прочего в документе планируется прописать норму, запрещающую «использование автомобиля-такси со сроками эксплуатации свыше 15 лет и пробегом свыше 500 тыс. км
».
Таким образом, если стандарт примут в предлагаемой редакции, таксовать официально не смогут владельцы машин, не только выпущенных в 90-х годах прошлого века, но и произведённых в первом десятке 2000-х. За привлечение таких авто к перевозкам пассажиров таксопарки на вполне законном основании сможет штрафовать транспортный контроль.
Помимо запретов, в стандарте планируется прописать требования к внешнему виду такси (шашечки, визитная карточка водителя и т. д.), обязательность предрейсовых медосмотров, параметры безопасности, чистоты и многое другое.При этом в отдельную категорию разработчики предлагают выделить VIP-такси. Машины, обслуживающие клиентов по повышенному тарифу, обязаны будут иметь:
- габаритные размеры: длину более 4.6 м и ширину более 1.7 м;
- систему регулирования температуры воздуха в салоне автомобиля-такси (климат-контроль);
- антиблокировочную систему тормозов (АБС);
- защитную обшивку багажного отделения;
- подголовники на каждом пассажирском месте;
- подушки безопасности;
- систему геопозиционирования — видеорегистратор.
В данное время деятельность такси в Казахстане регламентируется законом «Об автомобильном транспорте». И возраст авто, работающих в такси официально, в нём не оговаривается.
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