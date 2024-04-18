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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Народный Банк продал свою дочку в Кыргызстане

Просмотров:416 Опубликовано: Вчера, 18:05
Народный Банк продал свою дочку в Кыргызстане
фото: lsm.kz
Народный Банк завершил сделку по продаже дочерней организации в Кыргызстане, передает LS.

"Народный Банк сообщает о завершении сделки по продаже 100% акций "Халык Банк Кыргызстан" в пользу консорциума покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC (Visor)", – говорится в пресс-релизе банка.


В фининституте отметили, что новый владелец планирует сохранить банк в качестве самостоятельного юрлица и продолжит его развитие в Кыргызстане.

Напомним, что о продаже кыргызской дочерней организации стало известно в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что сделка должна завершиться после получения согласия Нацбанка КР.

В настоящее время, кроме Казахстана, Народный Банк оперирует также в Грузии и Узбекистане.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Вчера, 18:53
А в РФ дочка под названием Мосскомерцбанк (бывшый Казкомерцбанк) уже не пренадлежит Народному банку? информации по продаже или отречении не было на инфо пространстве.
 
 

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