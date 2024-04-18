Народный Банк продал свою дочку в Кыргызстане

"Народный Банк сообщает о завершении сделки по продаже 100% акций "Халык Банк Кыргызстан" в пользу консорциума покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC (Visor)", – говорится в пресс-релизе банка.

Народный Банк завершил сделку по продаже дочерней организации в Кыргызстане, передает LS В фининституте отметили, что новый владелец планирует сохранить банк в качестве самостоятельного юрлица и продолжит его развитие в Кыргызстане.Напомним, что о продаже кыргызской дочерней организации стало известно в ноябре 2023 года. Тогда сообщалось, что сделка должна завершиться после получения согласия Нацбанка КР.В настоящее время, кроме Казахстана, Народный Банк оперирует также в Грузии и Узбекистане.