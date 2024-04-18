Минкультуры рассказало, кто будет выбирать новый герб Казахстана

«Вопрос изменения государственного герба является предметом рассмотрения и политическим решением, которые принимаются гражданами путем голосования», – говорится в ответе на запрос «Курсива».

Так, при разработке государственного герба будут учитываться «государственные интересы, национальные ценности и традиции, единство народов, культурные, исторические, географические, политические, социально-экономические особенности, а также должны быть учтены элементы и природные особенности, являющиеся отличительными свойствами народов в отношении его истории и современного развития».

Вот, что нельзя будет использовать при разработке нового герба: изображения зданий, памятников, промышленных сооружений, религиозных, родовых, племенных, мифических и иных признаков, способных вызвать раскол в обществе.

«В целом элементы герба могут «говорить» самоочевидно», – отметили в министерстве.

На Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев предложил изменить герб Казахстана, потому что он сложный для восприятия. С тех пор казахстанцы задаются вопросом, как будет проходить разработка нового символа. В Минкультуры «Курсиву» рассказали, кто войдет в специальную комиссию и смогут ли казахстанцы поучаствовать в выборе нового герба страны.На Национальном курултае 15 марта Касым-Жомарт Токаев предложил изменить герб Казахстана. Он сослался на то, что «ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики». После этого он предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба, так как нынешний «слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи».«Курсив» направил запрос в министерство культуры и информации с вопросами о том, как и кто будет выбирать новый герб страны. Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации ответил, что по этому вопросу проведут общественное обсуждение.В ответе на запрос «Курсива» комитет архивов сообщил, что для разработки и выбора нового герба Казахстана будет организовано общественное обсуждение. А решение о новом гербе будет принято только, «если будут учтены мнения и предложения граждан и будут достигнуты общие договоренности».После обсуждения будет сформирована рабочая группа и объявлен открытый конкурс на разработку проекта по созданию нового герба.По словам комитета, в рабочую группу привлекут историков, археологов, этнографов, художников, архитекторов, депутатов и представителей интеллигенции. И только при необходимости международных экспертов, изучающих историю страны и вносящих свой вклад в ее развитие.В комитете также рассказали, что можно, а что нельзя изображать на государственном символе.В комитете также напомнили, что президент Токаев обращает внимание на большие резонансные события, происходящие в обществе, и высказывает свое мнение на личной странице в Twitter (сейчас X), чтобы взять его под личный контроль.Идею Токаева об изменение герба уже поддержали депутаты партии Amanat. Они предложили создать площадку для обсуждения нового герба, а вместо серпа и молота разместить на госсимволе шанырак.Однако министр финансов РК Мади Такиев предложил отложить принятие решения о смене герба из-за масштабных паводков в Казахстане. По его словам, сейчас есть более актуальные вопросы, требующие срочного решения. Он также рассказал, что в министерстве еще не приступали к подсчету расходов, которые потребуются, чтобы поменять и изготовить герб.Также глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что если решение по смене герба будет принято, новые банкноты и монеты будут уже другого дизайна, и для этого дополнительных расходов не потребуется. А те банкноты и монеты, которые сейчас уже есть, будут продолжать быть в обращении до полного своего износа.