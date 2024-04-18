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Антикор обратился к казахстанцам

Просмотров:300 Опубликовано: Вчера, 20:42
Антикор обратился к казахстанцам
Фото:gov.kz
В Антикоррупционной службе обратились к казахстанцам. Граждан призвали обращаться в ведомство по всем фактам коррупции и вымогательствам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанным с возмещением гражданам ущерба, нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции казахстанцев просят обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, в чат-бот @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы по следующим контактным номерам:


Антикор обратился к казахстанцам

Антикор обратился к казахстанцам


Отметим, ранее глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали акцентировал внимание на необходимости мониторинга бюджета, выделяемого в регионах на противопаводковые мероприятия.

"Во главу угла поставлена задача по жесткому контролю за целевым и эффективным распределением средств. Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки. Главой Антикоррупционной службы поручено обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанным с возмещением гражданам причиненного ущерба", - сообщает пресс-служба Антикора.


Ранее в Генеральной прокуратуре заявили о начатых расследованиях в 3 областях в связи с паводковой ситуацией в Казахстане. Тогда сообщалось, что органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.


Источник: tengrinews.kz
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