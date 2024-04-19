Изменит ли Казахстан условия участия в трех крупных нефтяных проектах

"Все стороны, включая правительство, тщательно соблюдают положения СРП и действующего законодательства Казахстана в целях поддержания стабильности и уважения между сторонами. Каждая сторона обладает независимым правом на управление своей долей, как это четко определено в условиях самих соглашений. Такое право может включать в себя возможность продажи, обмена или иного распоряжения своей долей при условии соблюдения всех применимых норм и требований соглашений, а также национального законодательства и международных норм", – объяснили в Минэнерго.

В Казахстане предложили выкупить доли иностранных компаний на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В министерстве энергетики озвучили LS свою позицию по этой теме.Ранее альянс предпринимателей "Парасат" предложил рассмотреть данную возможность за счет заключения трехсторонней сделки между уполномоченной нефтяной компанией Казахстана, правительством России или же компаниями из данной страны, иностранными операторами крупных месторождений. В качестве денег для выкупа предлагались замороженные в зарубежных юрисдикциях ЗВР РФ. По мнению альянса, это инструмент возвращения под национальный контроль единого комплекса добычи, транспорта и переработки нефти.На этот счет в министерстве энергетики ответили, что Тенгиз, Карачаганак и Кашаган разрабатываются инвесторами в рамках заключенных соглашений о разделе продукции (СРП).В ведомстве добавили, что правительство всегда готово оказать поддержку и содействие в решении любых вопросов, возникающих в ходе реализации СРП, в рамках своих полномочий и обязательств.Ранее аналитики Halyk Finance отметили, что нападки на иностранных инвесторов по этим трем мегапроектам, а также нынешние заявления о необходимости пересмотра условий договоров беспочвенны и очень негативны, особенно с точки зрения привлечения новых иностранных инвесторов в нефтяной и другие секторы экономики.