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Биометрию пассажиров введут во всех аэропортах Казахстана

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Биометрию пассажиров введут во всех аэропортах Казахстана
Фото из открытых источников
Министерство транспорта Казахстана 19 апреля сообщило, что во всех аэропортах страны планируют ввести биометрию пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в министерстве, в сфере пассажирских перевозок стало обыденным пользоваться услугами покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов.

"Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах. В 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана", – отметили в Минтранспорта.


Кроме того, там напомнили, что для оптимизации бизнес-процессов в сфере грузовых авиаперевозок в Казахстане успешно внедрена и действует информационная система E-freight. Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе.

"Через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок", – отметили в ведомстве.


Источник: zakon.kz
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