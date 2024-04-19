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Токаев подписал закон о запрете вейпов

Просмотров:583 Опубликовано: Вчера, 18:22
Токаев подписал закон о запрете вейпов
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 апреля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.


Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников (вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования Закона).

Приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:

- предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
- установлена государственная награда – почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
- медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
- Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).

Ранее сообщалось, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты 14 марта 2024 года вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов.

Также Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта высказался о запрете на ввоз и распространение вейпов в Казахстане. По его словам, вейпы наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Papirosso (Посетители) Вчера, 22:49
БО, Вы правы , но есть ещё причина , алкоголь и никотин дают рабочие места , рабочие места то значит финансирование , которое равно заработку или попросту воровству

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • Kain-Livesy
  • Papirosso
  • svetofor
  • Банкир
 БО (Посетители) Вчера, 19:08
Цитата: Kain-Livesy
Выглядит как лоббирование интересов табачных компаний
Устраняют конкурентов... Мне интересно,а алкоголь с традиционными сигаретами, только улучшают здоровье населения??? Почему не говорят про их страшнейший вред,или прибыль воротил этого бизнеса не прикосновенна???
 
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  • БО
  • svetofor
  • Банкир
 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 18:27
а че сигареты вдогонку не запретили?
Выглядит как лоббирование интересов табачных компаний

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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