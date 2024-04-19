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Медиков наделили новыми правами в Казахстане

Просмотров:819 Опубликовано: Вчера, 19:21
Медиков наделили новыми правами в Казахстане
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам здравоохранения, предусматривающие введение новых прав для медицинских работников в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Эта норма вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования закона.

Медикам предоставляются права на:

- получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства,
- защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности,
- уважительное отношение к профессии,
- прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу.

Для медработников также появится новая государственная награда - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері".

Для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.


Медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.


Отметим, что закон также вводит запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).


Источник: tengrinews.kz
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