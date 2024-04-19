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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Когда Казахстан продаст Tele2 и Altel

Просмотров:475 Опубликовано: Вчера, 20:25
Когда Казахстан продаст Tele2 и Altel
Фото из открытых источников
Когда Казахстан планирует завершить сделку по продаже ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (МТ-С), которому принадлежат сотовые операторы Altel и Tele2, рассказали в компании "Казахтелеком", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, "МТ-С" включен в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. Потенциальным покупателем является катарский Power International Holding, с которым в настоящее время ведутся переговоры.

"Заинтересованность в приобретении 100 процентов доли участия в "МТ-С" выразил катарский фонд Power International Holding. Завершение сделки запланировано на текущий год", - сообщили в "Казахтелекоме" в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.


Сумму сделки в компании не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что АО "Казахтелеком" намерено продать один из своих мобильных активов - ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Теле2/Altel) ведущему конгломерату Ближнего Востока - катарскому Power International Holding.


Источник: tengrinews.kz
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