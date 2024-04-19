Когда Казахстан продаст Tele2 и Altel

"Заинтересованность в приобретении 100 процентов доли участия в "МТ-С" выразил катарский фонд Power International Holding. Завершение сделки запланировано на текущий год", - сообщили в "Казахтелекоме" в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Когда Казахстан планирует завершить сделку по продаже ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (МТ-С), которому принадлежат сотовые операторы Altel и Tele2, рассказали в компании "Казахтелеком", передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе компании, "МТ-С" включен в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. Потенциальным покупателем является катарский Power International Holding, с которым в настоящее время ведутся переговоры.Напомним, в феврале этого года стало известно, что АО "Казахтелеком" намерено продать один из своих мобильных активов - ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Теле2/Altel) ведущему конгломерату Ближнего Востока - катарскому Power International Holding.