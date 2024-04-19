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В Казнете распространяется фейковая информация о смерти акима Атырау

Просмотров:63 Опубликовано: Вчера, 23:20
В Казнете распространяется фейковая информация о смерти акима Атырау
Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
Фейковую информацию о смерти акима Атырау Шакира Кейкина распространяют в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области 19 апреля эту информацию опроверг и сообщил, что аким Атырау принял участие в заседании по паводкам.

"На фейковом аккаунте Оперативного штаба по ЧС вышла информация о том, что аким города Атырау Шакир Кейкин скоропостижно скончался. Информация не является достоверной, аким города Атырау принял участие в заседании Оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе", – говорится в сообщении.


В Оперштабе напомнили, что за распространение недостоверной информации в рамках режима ЧС нарушителю грозит уголовная ответственность.

"В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельца фейкового аккаунта Оперативного штаба по ЧС для применения соответствующих мер", – говорится в информации.


Источник: zakon.kz
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