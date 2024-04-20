За какое имущество возместят ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане

Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил в двухдневный срок разработать механизм возмещения.
Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщает пресс-служба правительства.
В перечень такого имущества входят:
предметы для хранения и приготовления пищи;
предметы мебели для приема пищи;
предметы мебели для сна;
предметы средств информирования граждан;
предметы средств водоснабжения и отопления.
Выплачивать компенсацию будут местные исполнительные органы из бюджетных и внебюджетных средств.
Источник: Информбюро
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