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Более 21 тысячи казахстанцев, пострадавших от паводков, вернулись домой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Более 21 тысячи казахстанцев, пострадавших от паводков, вернулись домой
Фото: akorda.kz
В связи со стабилизацией паводковой ситуации в центральных и северных регионах страны в свои дома вернулись более 21 тысячи казахстанцев.

- Вернулись в свои дома 21 494 человека. В эвакопунктах остаются 8786 человек, из них 3814 детей. Отведена вода из 4534 жилых домов и 2763 дворовых территорий. Откачано свыше 10,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Остаются подтопленными 5862 частных жилых дома и 1065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, - сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип.


В пункты постоянной дислокации также возвращается часть приданных сил и средств МЧС.

Вместе с тем в связи с прогнозированием подъемов воды в руслах рек Жайык и Есиль со стороны Российской Федерации на особом контроле остаются Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 2036 звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 31 942 человека и 4593 единицы техники, 797 водооткачивающих средств, 325 плавательных средств, 14 воздушных судов.

Источник: Zakon.kz


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