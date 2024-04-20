Отсрочку по кредитам получат жители пострадавших районов Атырауской области

- В настоящее время по городу Кульсары составлен и направлен в финансовые организации список из 2471 пострадавшего. Также поступили заявки от 24 пострадавших во время паводка в Кызылкогинском районе. Сейчас ведётся работа по приостановке выплат по кредитам, - руководитель областного управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асланбек Кабесов.

Большая часть жителей, пострадавших от паводка в Атырауской области, проживает в Жылыойском районе, где затопило 30% города Кульсары, передает оперативный штаб региона по ЧС.Напомним, что всем гражданам, пострадавшим от паводков, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2024 года. При этом не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшие в связи с влиянием последствий паводков. Отсрочка будет производится по спискам местных исполнительных органов.Источник: BaigeNews.kz