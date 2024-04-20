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СОР и СОЧ могут отменить еще в двух регионах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:19
СОР и СОЧ могут отменить еще в двух регионах Казахстана
Фото: Pixabay
СОР и СОЧ для школьников могут отменить еще в двух регионах Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Как рассказала официальный представитель министерства Мереке Амангельдыкызы, для школьников из пострадавших от паводков регионов пересмотрены сроки экзаменов.

- Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) отменено в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области, частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься в зависимости от ситуации, - сообщила она на брифинге СЦК.


В остальных регионах занятия идут в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в Атырауской (18 школ), Актюбинской (6 школ), Костанайской (2 школы) и Западно-Казахстанской (2 школы) областях.

В шести регионах проведение мониторинга образовательной деятельности обучающихся переносится с 15 на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Западно-Казахстанская области).

В начале апреля глава правительства Олжас Бектенов сообщил, что свыше 130 школ в Казахстане переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван.

Источник: Tengrinews.kz


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