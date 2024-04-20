СОР и СОЧ могут отменить еще в двух регионах Казахстана

- Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) отменено в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области, частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься в зависимости от ситуации, - сообщила она на брифинге СЦК.

СОР и СОЧ для школьников могут отменить еще в двух регионах Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.Как рассказала официальный представитель министерства Мереке Амангельдыкызы, для школьников из пострадавших от паводков регионов пересмотрены сроки экзаменов.В остальных регионах занятия идут в штатном режиме.Ранее сообщалось, что предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в Атырауской (18 школ), Актюбинской (6 школ), Костанайской (2 школы) и Западно-Казахстанской (2 школы) областях.В шести регионах проведение мониторинга образовательной деятельности обучающихся переносится с 15 на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Западно-Казахстанская области).В начале апреля глава правительства Олжас Бектенов сообщил, что свыше 130 школ в Казахстане переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван.Источник: Tengrinews.kz