Новый район может появиться в Астане

- Глава государства неоднократно отмечал, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферами.



Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных. В районе Алматы шесть жилых массивов - Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар. В районе проживают порядка 400 тыс. человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный.



В разы выросла нагрузка на аппарат акима района, - отметил Ерлан Каналимов.

- Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан. Вопрос предварительно будет обсужден с общественностью города и вынесен на рассмотрение акима Астаны и главы государства, - резюмировал Ерлан Каналимов.