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Новый район может появиться в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Новый район может появиться в Астане
Фото: Pixabay
Об инициативе создания нового, шестого района в столице председатель маслихата Астаны.

- Глава государства неоднократно отмечал, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферами.

Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных. В районе Алматы шесть жилых массивов - Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар. В районе проживают порядка 400 тыс. человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный.

В разы выросла нагрузка на аппарат акима района, - отметил Ерлан Каналимов.


Председатель столичного маслихата пояснил, что в этой связи он инициировал создание нового шестого района Астаны.

- Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан. Вопрос предварительно будет обсужден с общественностью города и вынесен на рассмотрение акима Астаны и главы государства, - резюмировал Ерлан Каналимов.


Источник: Elorda.info


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