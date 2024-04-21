СМИ закрыли доступ в зоны паводка в ЗКО

- Спасательные и эвакуационные работы в опасных зонах проводится силами ДЧС, Департамента полиции, Национальный гвардии и Вооруженными Силами. Эти люди обучены действовать во время чрезвычайной ситуаций, однако для не подготовленных людей такие условия могут быть крайне опасными. В целях безопасности вашей жизни и здоровья доступ в зону риска подтопленных территорий на период действии ЧС запрещён, - заявили в ДЧС ЗКО.

- Для нас безопасность наших граждан превыше всего, будте осторожными и не рискуйте жизнью и здоровьем, - отметили в ДЧС.