Две недели в Семее не могут найти пропавших брата и сестру

- В Семее полицейскими и спасателями продолжаются поиски без вести пропавших брата и сестры Абишевых. Проводятся обследования в протоках реки, а также поисковые мероприятия в местах скопления молодежи, - сообщили в департаменте.





- Если вам известно местонахождение подростков на фото, просьба сообщить по телефону: 102, - просят полицейские.