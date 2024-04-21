Две недели в Семее не могут найти пропавших брата и сестру

В Семее до сих пор не нашли 19-летнюю Алтынай Абишеву и её 16-летнего брата Абзала, которые ушли из дома 7 апреля и до сих пор не вернулись, передаёт пресс-служба департамента полиции области Абай.
- В Семее полицейскими и спасателями продолжаются поиски без вести пропавших брата и сестры Абишевых. Проводятся обследования в протоках реки, а также поисковые мероприятия в местах скопления молодежи, - сообщили в департаменте.
Известно, что брат и сестра 7 апреля около 15:00 часов ушли в неизвестном направлении из дома в поселке Восточном.
Алтынай ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы тёмные. Девушка была одета в зелёную болоньевую куртку до колен, чёрные футболку и кроссовки.
Приметы Абзала: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Подросток был одет в чёрную безрукавку, синюю футболку, чёрные джинсы и кроссовки.
- Если вам известно местонахождение подростков на фото, просьба сообщить по телефону: 102, - просят полицейские.
Источник: BaigeNews.kz
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