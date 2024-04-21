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Luxor Алии Назарбаевой хотят продать за $25 млн

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Luxor Алии Назарбаевой хотят продать за $25 млн
Фото с сайта kaztag.kz
«Детище» дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева – Алии Назарбаевой – фитнес-центр Wellness Club Luxor хотят продать за $25 млн в Алматы, сообщает источник.

- Luxor Алии Назарбаевой хотят продать в Алматы. На объект выставлен ценник в $25 млн, - рассказал в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.


У редакции КазТАГ есть контакты риелторов, которые занимаются вопросам продажи дорогостоящего объекта.

Один из крупнейших, если не крупнейший в Казахстане и Центральной Азии фитнес-центр по документам проходит как ТОО «Алем ЛТД» (Alem LTD), которое в 2001 году учредила Назарбаева. В 2017 году ТОО «патриотично» было переоформлено на офшорную фирму Svelte Investor Limited на Виргинских островах. При этом, Алия Назарбаева еще в марте 2023 года официально руководила компанией, однако с 14 марта 2023 года руководителем значилась уже Ауелхан Назгум Ахметжановна, а с февраля 2024 года – пост руководителя занимает Шапиева Амина Серикбаевна.

Источник: КазТАГ


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