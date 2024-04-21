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Врезалась в авто и скрылась по тротуару: дерзкой астанчанке грозит суд

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Врезалась в авто и скрылась по тротуару: дерзкой астанчанке грозит суд
Фото: кадр из видео
Жительница Астаны совершила ДТП и скрылась с места происшествия по тротуару.

Видео с дерзким водителем опубликовали в социальных сетях. Все произошло на улице Куйши Дина в районе Свято-Успенского кафедрального собора. Женщина, автомобиль которой «задела» нарушительница, звонит по телефону, по всей видимости, в полицию, и сообщает ее данные.

- Она скрывается с места преступления, - заявила женщина.




Как сообщили в департаменте полиции, по данному факту сотрудники столичной полиции установили 42-летнюю женщину-водителя автомашины марки Nissan.

- Данное лицо привлекается по трем статьям за совершение и оставление места ДТП, а также езду по тротуарам. Собранный материал направлен в суд. Проводится дознание, - заявили в полиции.


Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году) либо лишение водительских прав на 6 месяцев; за оставление места ДТП - штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение водительских прав сроком на 1 год; за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам - штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Если женщину признают виновной, она может заплатить свыше 300 тысяч тенге и лишиться прав.

Источник: Tengrinews.kz


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