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МЧС обратилось к казахстанцам с призывом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:27
МЧС обратилось к казахстанцам с призывом
Фото: МЧС РК
МЧС опубликовало обращение к казахстанцам с призывом быть предельно внимательными в период паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Казахстанцев просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период:

- при получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции;
- заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты;
- разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери;
- не покидайте эвакуационные пункты без соответствующего разрешения;
- не оставляйте без присмотра детей.

Также в ведомстве рекомендуют в случае имеющихся сведений об угрозе жизни и здоровью людей — передавать информацию на телефон 112 или на горячую линию.

Сегодня стало известно, что река Жайык начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.


Позже в МЧС показали кадры с места подтопления под Уральском, где сегодня река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах. Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.


Сегодня МЧС также опубликовало актуальные данные по паводковой ситуации в стране. Так, на утро в эвакопунктах находились 8809 человек, в том числе 3828 детей. Вернулись домой 22734 человека.


Накануне сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Также вчера стало известно, что Евросоюз направит Казахстану 200 тыс. евро помощи.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда — таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.


Источник: nur.kz
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